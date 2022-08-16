(ÖZET) Burnley - Hull City maç sonucu: 1-1

İngiltere Championship'in 4. haftasında Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull City deplasmanda Burnley'ye konuk oldu. İki ekip 1-1'lik eşitlikle sahadan ayrılarak birer puanı hanelerine yazdırdılar.

Ozan Tufan sahnede

Hull City maça etkili başlarken Milli futbolcu Ozan Tufan gol perdesini açan isim oldu. Maçın 25. dakikasında orta sahada aldığı topu rakip ceza alanına kadar taşıyan Ozan Tufan vuruşunda kaleci Arijanet Muric'i mağlup etti ve topu filelere gönderdi.

34. dakikada ise Burnley Jay Rodriguez'in golüyle skora dengeyi getirdi. İlk yarı 1-1'lik eşitlikle geçerken maçın kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı.

Bu sonuçla birlikte 4 haftada 2 galibiyet ve 2 beraberlik alan Hull City puanını 8'e yükseltti. Burnley ise puanını 5'e çıkardı.

Hull City kariyerinde 2. golü

Ligin ilk haftasında Bristol City karşısında penaltıdan fileleri havalandıran Ozan Tufan, Burnley maçında da fileleri havalandırarak Hull City kariyerindeki 2. golüne imza atmayı başardı.



