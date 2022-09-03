(ÖZET) Bulgaristan - Türkiye maç sonucu: 87-101

EuroBasket 2022'de A Grubu'nda mücadele eden A Milli Erkek Basketbol Takımımız, ikinci maçında Bulgaristan ile karşı karşıya geldi. 12 Dev Adam, Bulgaristan'ı 101-87 mağlup ederek Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndaki grubuna 2'de 2 ile başladı.

Milli Takımımız, üçüncü maçında yarın (4 Eylül Cumartesi) grubun ev sahibi Gürcistan ile karşı karşıya gelecek.

Maçtan bölümler

Karşılaşmanın ilk 5 dakikalık bölümü savunmaların arka planda kalmasıyla oldukça yüksek skorlu geçti. İlk çeyreğin yarısı geçilirken skorda 19-19'luk eşitlik vardı. Skordaki denge son bölüme kadar giderken Alperen Şengün ve Sadık Emir Kabaca ile pota altında etkili olan 12 Dev Adam, 16 saniye kala 26-31'lik üstünlüğü yakaladı. Son hücumda Dimitar Dimitrov'un üçlüğü ise çeyreğin 29-31 sonlanmasına neden oldu.

İlk çeyrek sonucu | Bulgaristan 29-31 Türkiye

Millilerimiz, ikinci çeyreğe kötü başladı. Özellikle Bulgaristan'ın hücum ribauntlarıyla yarattığı ikinci şans sayıları 12 Dev Adam'ı zorlarken 3:11 kala Dee Bost'un hücum ribaundu sonrası basketiyle Bulgaristan, 44-37'lik üstünlüğü yakaladı. Sonrasında reaksiyon göstermeyi başaran Milli Takımımız, 51 saniye kala Buğrahan Tuncer'in üçlüğüyle 48-48'lik eşitliği yakaladı. Karşılıklı basketler sonrası Ivan Alipiev'in son saniye turnikesiyle Bulgaristan, ilk yarıyı 52-50 önde tamamladı.

İlk yarı sonucu | Bulgaristan 52-50 Türkiye

Üçüncü çeyreğe Cedi Osman'ın üçlüğüyle öne geçerek başlayan Milli Takım , sonrasında da etkili performansını sürdürdü. 4:23 kala Cedi Osman'ın basketiyle 61-66'lık üstünlüğü elde ettik. 3:23 kala Vezenkov'un serbest atış çizgisinden bulunduğu isabetler Bulgaristan adına skoru 65-66'ya getirdi. Melih Mahmutoğlu ve Alperen Şengün ile isabetler bulan 12 Dev Adam, 1:34 kala skoru 66-73 yaptı. Millilerimiz, çeyreği ise 71-75 ile önde tamamladı.

Üçüncü çeyrek sonucu | Bulgaristan 71-75 Türkiye

Son çeyreğin ilk bölümünde Alperen Şengün ile oyuna ağırlığını koyan Milli Takımımız, 6:49 kala 73-84 ile 11 sayı farka ulaştı. 4:25 kala ise kaptığı top sonrası Cedi Osman'ın smacı skoru 77-92'ye getirdi. 3:08 kala da Shane Larkin'in üçlüğüyle skor 79-95'e geldi. 26 saniye kala da Melih Mahmutoğlu'un üç sayılık basketi 87-101 ile maçın skorunu belirledi.

Maç sonucu | Bulgaristan 87-101 Türkiye