(ÖZET) Bulgaristan - Çekya maç sonucu: 1-0

EURO 2020 Elemeleri A Grubu'nun son maçlarında Bulgaristan, sahasında Çekya'yı konuk etti.
Ev sahibi ekip, 56. dakikada Vasil Bozhikov'un attığı golle rakibini 1-0 mağlup etti.
Bu sonuçla Bulgaristan, ilk galibiyetini aldığı grupta puanını 6 yaparken karşılaşma öncesi Avrupa Futbol Şampiyonası'na gitmeyi garantileyen Çekya ise 15 puanla grubu ikinci sırada tamamladı.
Ülkemizde Kasımpaşa'da forma giyen Strahil Popov, Bulgaristan adına 90 dakika sahada kalırken Çekya'da da Antalyasporlu Ondrej Celustka karşılaşmada 90 dakika forma giydi.