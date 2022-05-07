(ÖZET) Brighton - Manchester United maç sonucu: 4-0

İngiltere Premier Lig'in 36. hafta mücadelesinde Brighton, sahasında Manchester United'ı konuk etti. Bu sezon istediği performansı sahaya yansıtamayan Manchester United, sahadan 4-0'lık mağlubiyet ile ayrıldı.

Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip 15. dakikada Caicedo ile 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla geçilirken, 49. dakikada Cucurella ve 57. dakikada Gross'un golleri farkı 3'e yükseltti. 60. dakikada ise sahneye çıkan Trossard, maçın skorunu belirleyen golü ağlara gönderdi.

Şampiyonlar Ligi şansını kaybetti

Bu sonuçla birlikte 58 puanda kalan Manchester United, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını kaybetti. Kırmızı Şeytanlar'ı evinde farkla yenen Brighton ise 47 puana yükseldi.



