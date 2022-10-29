(ÖZET) Brighton-Chelsea maç sonucu: 4-1

İngiltere Premier Ligi'nde Brighton Have Albion sahasında Chelsea'yi konuk etti. Chelsea Teknik Direktörü Graham Potter için anlamlı olan karşılaşmada Potter da sezona hocası olarak başladığı Brighton'a rakip oldu.

Ev sahibi ekip, eski teknik direktörü Graham Potter ve ekibine acımadı. 5'te Leandro Trossard, 14'te Ruben Loftus-Cheek (k.k) ve Trevoh Chalobah'ın (k.k) golleriyle Brighton soyunma odasına 3-0 önde girdi.

İkinci devrenin hemen başında 48. dakikada Kai Havertz sahneye çıkıp Chelsea'nin şoku atlatmasını sağlasa da Maviler farkı kapatacak golü bulamadı. Karşılaşmanın uzatma anlarında Pascol Gross maçın sonucunu belirleyen golü kaydetti: 4-1.

Bu sonuçla Chelsea 21 puanda kaldı, Roberto De Zerbi'nin ekibi Brighton ise 18 puana yükseldi.