(ÖZET) Brezilya - Sırbistan maç sonucu: 2-0

Her Dünya Kupası'nda olduğu gibi Katar'daki turnuvanın da favorileri arasında yer alan Brezilya, sahaya indi. G Grubu'nda yer alan Güney Amerika temsilcisi, ilk maçında Sırbistan ile karşılaştı. PSG'nin süperstarı Neymar ile Real Madrid'in altın çocuğu Vinicius Junior ilk maçlarında Sırbistan karşısında zafer aradı.

İlk yarı sessiz geçti

Karşılaşmanın ilk yarısında Brezilya üstünlüğü olsa da Sırbistan kötü bir görüntü vermedi. Sambacılar bastırdı, Sırplar savundu derken ilk 45'ten gol sesi çıkmadı. İkinci yarıda Güney Amerika devi rakip yarı sahaya oyunu yıktı, önce 60'ta Alex Sandro ile direğe takıldı, sonra 62'de Richarlison'la aradığı golü buldu.

Richarlison'dan harika gol

Bu golün ardından iştahı artan Brezilya 73'te harika bir gol daha attı. İlk golün sahibi Richarlison bu kez çok şık bir kontrol ve ardından yaptığı vuruşla müthiş bir gole imza attı ve maçın skorunu belirledi: 2-0. 1958, 1962, 1970, 1994 ve 2002'de kupayı kazanan Sambacılar'da hedef, 6. kez mutlu sona ulaşmak. Sırplar ise ikinci ve üçüncü maçlar sonunda İsviçre ve Kamerun'un da bulunduğu G Grubu'ndan çıkmayı hedefliyor.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' İranlı hakem Alireza Faghani ilk düdüğü çaldı, mücadele başladı.

DİREK!

13' Neymar sol kanattan korneri kullandı, direkt kaleyi düşündü, kaleci Vanja'nın müdahalesinin ardından top direkten dışarı çıkıyor.

21' Ceza yayı gerisinde topla buluşan Casemiro kaleyi düşünüyor ancak kaleci Vanja Milinkovic-Savic üzerine gelen topu iki hamlede kontrol ediyor.

35' Ceza yayı sağ çaprazına sokulan Raphinha Paqueta ile duvar pası yaparak ceza sahasına giriyor ve yerden vuruşunu yapıyor etkisiz.

37' Sağ kanattan gelişen atakta Zivkovic ortasını uzak direğe doğru gönderiyor. Gelen topa savunma ile birlikte yükselen Mladenovic kafa vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak kalenin sol tarafından dışarı gidiyor.

41' Casemiro'nun sol çapraza doğru uzun oynadığı topu savunmanın arkasında kontrol eden Vinicius ceza sahası içi sol çaprazından vurdu ancak çerçeveyi bulamadı.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

47' Brezilya ikinci yarıya hızlı başladı... Savunmanın yaptığı hatayı değerlendirerek topu çalan Raphinha sağ çaprazdan ceza sahasına girip vurdu ancak kaleci Vanja gole izin vermedi.

DİREK!

60' Alex Sandro ceza yayının gerisinden sürpriz bir şut çıkardı, top yan direkten oyun alanına döndü. Pozisyonun devamında Vinicius sol kanattan sağına çekip uzak köşeyi düşündü ancak isabetsiz.

GOL!

62' Neymar rakibini karşısına alıp ceza alanına girdi, Vinicius sürpriz bir şekilde Neymar'ın önünden bir şut çıkardı, kaleci Vanja'dan dönen topu Richarlison tamamladı. Sambacılar 1-0 önde.

HARİKA BİR GOL!

73' Vinicius sol kanattan topu getirdi, penaltı noktasının üzerindeki Richarlison'a aktardı, yıldız golcü öncü topu tek kontrolle havaya kaldırdı, döndü, voleyi vurdu, müthiş bir gole imza attı. Skor şimdi 2-0!

DİREK!

80' Casemiro uzaktan harika vurdu, top üst direkten oyun alanına döndü. Bu Brezilya'nın 3. direği!

82' Rodrygo ceza alanına girmeden yerden vurdu, kaleci Vanja başarılı.

90' Karşılaşmanın sonuna +7 ekleniyor.

Mücadele sona erdi.

Brezilya-Sırbistan 11'ler:

Brezilya: Alisson, Danilo, Marquinhos, Thiago Silva, Alex Sandro, Casemiro, Paqueta, Raphinha, Neymar, Vinicius Jr., Richarlison.

Sırbistan: V. Savic, Veljkovic, Milenkovic, Pavlovic, Zivkovic, Gudelj, S. Milinkovic Savic, Lukic, Mladenovic, Tadic, Mitrovic.