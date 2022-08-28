(ÖZET) Brest-Montpellier maç sonucu: 0-7

Fransa Ligue 1'de bugün ilginç bir sonuç çıktı... Montpellier, Brest deplasmanında gol oldu yağdı, sahadan 7-0'lık üstünlükle ayrıldı.

31 dakikada 5-0!

4. hafta maçında karşılaşan iki takımın mücadelesinde Montpellier maça fırtına gibi başladı. 6'da Faitout Maouassa, 10'da Sepe Elye Wahi, 11'de Wahbi Khazri, 25'te Nicolas Louis Cozza ve 31'de yine Wahi rakip fileri sarsarak skoru 5-0'a getirdi.

10 kişi kaldılar

İlk yarıdan başka gol sesi çıkmadı, 50. dakikada Brest bir şok daha yaşadı. 50'de Pierre Lees-Melou direkt kırmızı kart görüp, oyun dışında kalırken, son 40 dakikaya 5-0 geride olan Brest 10 kişi girdi. 64 ve 84'te Valere Germain sahneye çıkarak maçın skorunu belirledi: 0-7.

6 puana yükseldiler

Bu sonuçla Ligue 1'deki tarihinin en farklı galibiyetini alan Montpellier puanını 6'ya yükseltti. Brest ise 4 puanda kaldı.