(ÖZET) Brentford - Manchester City maç sonucu: 0-1

İngiltere Premier Lig'in 20. hafta mücadelesinde Manchester City, deplasmanda Brentford ile karşılaştı. Sahadan 1-0 galip ayrılan Manchester City, 3 puanın sahibi oldu.

Manchester City'ye galibiyeti getiren golü 16. dakikada Phil Foden kaydetti.

Bu sonuçla birlikte Premier Lig'de üst üste 10. galibiyetine uzanan Manchester City, puanını 50'ye yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Brentford ise 20 puanda kaldı.



