(ÖZET) Breidablik-Başakşehir maç sonucu: 1-3

Emre Belözoğlu yönetimindeki Başakşehir, UEFA Avrupa Konferans Ligi 3. Eleme Turu ilk maçında İzlanda ekibi Breidablik’e konuk oldu. Kopavogsvöllur Stadyumu'nda oynanan ve Finlandiyalı hakem Petri Viljanen'in yönettiği 90 dakikada gülen taraf temsilcimiz oldu.

Sahadan 3-1'lik galibiyetle ayrılan Turuncu-Lacivertliler, 11 Ağustos Perşembe günü İstanbul’da oynanacak rövanş öncesi avantajı kaptı.

Breidablik savunmasına zor anlar yaşatan Mounir Chouiar ile 90 dakikayı 2 asistle tamamlayan Hasan Ali Kaldırım, galibiyette kritik bir rol oynadı.

Başakşehir'in golleri; 38. ve 90+2. dakikalarda Danijel Aleksic ile 53. dakikada Deniz Türüç'ten geldi. İzlanda ekibinin tek sayısını ise 63. dakikada Viktor Karl Einarsson kaydetti. Temsilcimizin sol kulvarı galibiyette önemli bir rol oynadı. Tecrübeli sol bek, Danijel Aleksic'in gollerinde asisti yapan isim oldu. İlk golde atağı başlatan, Deniz Türüç'e gol pası veren Mounir Chouiar da Breidablik savunmasına zor anlar yaşattı.

Avrupa kupalarındaki 39. maçına çıkan Başakşehir, 11. galibiyetini aldı. İstanbul ekibinin 9 beraberliği ve 19 mağlubiyeti bulunuyor.

Avrupa kupalarındaki 39. maçına çıkan Başakşehir, 11. galibiyetini Breidablik karşısında aldı.

Turuncu-Lacivertliler, bir önceki turda Maccabi Netanya’yı 1-1 ve 1-0’lık sonuçlarla geçmişti. Başakşehir, Breidablik'i elemesi halinde gruplar öncesi son turda Lilleström veya Royal Antwerp’le karşılaşacak.

Maçtan dakikalar:

12' Sağ kanattan gelişen Breidablik atağında Gunnlaugsson pasını ceza sahası yayı üzerindeki Thorhallsson’a çevirdi. Bu oyuncunun topu kontrol ettikten sonra yaptığı sert vuruşta meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

27' Ani gelişen Başakşehir atağında topla birlikte kat eden Aleksic, pasını sol kanattan hareketlenen Chouiar’a verdi. Ceza sahası içi sol çaprazında kaleci ile karşı karşıya kalan Chouiar’ın vuruşunda meşin yuvarlağı kaleci Einarsson kurtardı.

GOL | 38' Başakşehir, öne geçti. Organize gelişen atakta Chouiar, sol kanattan ceza sahası içerisine giren Hasan Ali’yi gördü. Bu oyuncu son çizgiye indikten sonra pasını yerden ceza sahası içerisine çevirdi. Topla buluşan Aleksic’in düzgün vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 0-1.

İlk yarı Başakşehir’in 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.

GOL | 52' Başakşehir, farkı 2’ye çıkardı. Chouiar’ın sol kanattan verdiği arapas ile ceza sahası içerisinde topla buluşan Deniz’in tek vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu: 0-2.

60' Ingvarsson’un ceza sahası içi sol kanattan penaltı noktası üzerine çevirdiği topla buluşan Steindorsson’un vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

63' Breidablik, farkı 1'e indirdi.. Sol kanattan topla birlikte ceza sahası içerisine giren Steindorsson pasını ceza sahası yayı içindeki Einarsson’a verdi. Bu oyuncunun tek vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-2.

GOL | 90+2' Başakşehir yeniden farkı 2’ye çıkardı. Serdar Gürler’in pasıyla sol kanattan hareketlenen Hasan Ali, pasını penaltı noktası üzerindeki Aleksic’e çıkardı. Bu oyuncunun sol ayağıyla yaptığı tek vuruşta meşin yuvarlak ağlara gitti: 1-3.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Başakşehir sahadan 3-1 galip ayrıldı.

STAT: Kopavogsvöllur

HAKEMLER: Petri Viljanen, Mika Lamppu, Mikko Alakare

BREIDABLIK: Einarsson - Gunnlaugsson, Muminovic, Margeirsson, Ingvarsson, Einarsson, Sigurjonsson (Dk. 80 Yeoman), Eyjolfsson, Svanthorsson (Dk. 58 Steindorsson), Thorvaldsson, Thorhallsson

BAŞAKŞEHİR: Volkan Babacan - Şener Özbayraklı (Dk. 66 Mahmut Tekdemir), Duarte, Ndayishimiye, Hasan Ali Kaldırım, Deniz Türüç (Dk. 89 Szysz), Biglia, Aleksic, Ömer Ali Şahiner (Dk. 75 Caiçara), Chouiar (Dk. 66 Serdar Gürler), Okaka (Dk. 66 Crivelli)

GOLLER: Dk. 63 Einarsson (Breidablik), Dk. 38 ve Dk. 90+2 Aleksic, Dk. 52 Deniz Türüç (Başakşehir)

SARI KARTLAR: Muminovic, Thorvaldsson (Breidablik), Ndayishimiye, Chouiar, Ömer Ali Şahiner (Başakşehir)