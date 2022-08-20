(ÖZET) Bournemouth - Arsenal maç sonucu: 0-3
İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Mikel Arteta yönetimindeki yönetimindeki Arsenal deplasmanda Bournemouth'a konuk oldu. Arsenal sahadan 3-0'lık galibiyet ile ayrıldı ve 3 puanın sahibi oldu. Bu sonuç ile birlikte Londra ekibi üst üste 3. kez kazanırken yoluna kayıpsız devam etti ve maç fazlasıyla ligde liderliğe yükseldi.
İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Mikel Arteta yönetimindeki yönetimindeki Arsenal deplasmanda Bournemouth'a konuk oldu. Arsenal sahadan 3-0'lık galibiyet ile ayrıldı ve 3 puanı hanesişne yazdırdı.
Arsenal maça etkili başlarken, Martin Odegaard'ın 5 ve 11. dakikalarında kaydettiği gollerle 2-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla geçilirken 54. dakikada William Saliba skoru 3-0'a getirdi. 72. dakikada Arsenal, Gabriel Jesus ile bir kez daha fileleri havalandırdı ancak VAR kontrolü sonrası ofsayt gerekçesi ile gol geçerlilik kazanmadı. Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Arsenal 3 puanla sahadan ayrıldı.
Liderliğe yükseldi
Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 3. galibiyetine uzanan Arsenal puanını 9 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Bournemouth ise 3 puanda kaldı.