(ÖZET) Bournemouth - Arsenal maç sonucu: 0-3

İngiltere Premier Lig'in 3. haftasında Mikel Arteta yönetimindeki yönetimindeki Arsenal deplasmanda Bournemouth'a konuk oldu. Arsenal sahadan 3-0'lık galibiyet ile ayrıldı ve 3 puanı hanesişne yazdırdı.

Arsenal maça etkili başlarken, Martin Odegaard'ın 5 ve 11. dakikalarında kaydettiği gollerle 2-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla geçilirken 54. dakikada William Saliba skoru 3-0'a getirdi. 72. dakikada Arsenal, Gabriel Jesus ile bir kez daha fileleri havalandırdı ancak VAR kontrolü sonrası ofsayt gerekçesi ile gol geçerlilik kazanmadı. Maçta başka gol sesi çıkmadı ve Arsenal 3 puanla sahadan ayrıldı.

Liderliğe yükseldi

Bu sonuçla birlikte ligde üst üste 3. galibiyetine uzanan Arsenal puanını 9 yaptı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Bournemouth ise 3 puanda kaldı.



