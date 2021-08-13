ÖZET | Borussia Mönchengladbach-Bayern Münih maç sonucu: 1-1

Almanya Bundesliga'da yeni sezon sürpriz bir sonuçla açıldı. Son şampiyon Bayern Münih, konuk olduğu Borussia Mönchengladbach ile 1-1 berabere kaldı.

Karşılaşmanın ilk golü 10. dakikada Alassane Plea'dan gelirken Bayern bu gole yıldız futbolcusu Robert Lewandowski ile cevap verdi. İkinci yarıda güçlü rakibi karşısında büyük bir baskı kuran Mönchengladbach, buna rağmen üstünlük golünü bulamadı ve karşılaşma 1-1 sona erdi.

Ev sahibi ekip ligin ikinci haftasında Bayer Leverkusen'e konuk olurken, Bavyera temsilcisi evinde oynayacağı maçta Köln karşısında sezonun ilk galibiyeti için sahaya çıkacak.