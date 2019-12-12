Başakşehir, UEFA Avrupa Ligi J Grubu’nun 6. ve son haftasında Almanya temsilcisi Borussia Mönchengladbach’a konuk oldu. Gruptaki ilk 5 maçında 7 puan toplayan Turuncu-Lacivertliler, Almanya'ya üçüncü sırada geldi. Temsilcimizin gruptan çıkabilmesi için Bundesliga’da da lider durumda olan Borussia Mönchengladbach'ı devirmekten başka çaresi yoktu.

32'de Marcus Thuram'ın golünde kalesini kapatamayan Başakşehir, 44'te İrfan Can Kahveci'nin muhteşem golüyle eşitliği yakaladı. İkinci yarıda rakibine sahayı dar eden Okan Buruk'un öğrencileri, Mönchengladbach kalesini abluka altına aldı.

Beklenen gol ise 90'da Crivelli'den geldi. Güçlü rakibini sahasında 2-1 yenen turuncu-lacivertliler, Avrupa kupalarında yoluna devam edene tek Türk takımı oldu. Bu galibiyetle puanını 10’a yükselten Medipol Başakşehir grubunu lider tamamladı. Sekiz puanda kalan Borussia Mönchengladbach ise 3. sırada kalarak UEFA Avrupa Ligi’ne veda etti. Grupta, Medipol Başakşehir’in ardından 9 puanla grubu tamamlayan Roma da bir üst tura çıktı.

Haberin fotoğrafları için tıklayın İrfan Can Kahveci golünü attı, asker selamı verdi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan tebrik

Medipol Başakşehir’in son dakikada gelen galibiyeti ve turu geçmesini Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da kutladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, telefonla arayarak soyunma odasındaki teknik ekip ve futbolcuları tebrik etti.

Türk taraftarların sayısı arttı

Almanya deplasmanında, karşılaşmanın başlamasının ardından Medipol Başakşehir tribünündeki Türk taraftarların sayısı da arttı. İlk düdük çaldığında yaklaşık 300 civarında taraftar tribünde yer alırken, ilerleyen dakikalarda bu sayı 500’ün üzerine çıktı. Alman taraftarların arasında da Türk taraftarların olması dikkati çekti. Tribünlerde Türk bayraklarının yanı sıra Bosna Hersek bayrakları da görüldü.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Borussia Park'tan Başakşehir geçti!

MAÇTAN DAKİKALAR:

4’üncü dakikada Embolo’nun pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Thuram’ın şutunda savunmanın müdahalesiyle top kornere çıktı.

33’üncü dakikada sağ kanatta topla buluşan Lainer’in, ceza sahası içine yerden ortasında kaleciyi de geçen top altıpas içinde Thuram’da kaldı. Thuram, topu boş ağlara göndererek takımını öne geçirdi: 1-0.

38’inci dakikada orta alanda topla buluşan Mehmet Topal’ın uzaktan sert şutunda top kaleci Sommer’de kaldı.

44’üncü dakikada Başakşehir, İrfan Can’ın uzaktan attığı golle eşitliği yakaladı. Orta alanda topla buluşan İrfan Can’ın, yaklaşık 35 metreden çektiği sert şutta kalecinin müdahalesi yeterli olmadı ve top sol kale direği dibinden ağlarla buluştu: 1-1.

Haberin fotoğrafları için tıklayın Borussia Park'tan Başakşehir geçti!

İlk yarı 1-1’lik eşitlikle sona erdi.

54’üncü dakikada ceza sahası dışı sol çaprazda topal buluşan Visca’nın uzaktan şutunda top uzak kale direği tarafından auta çıktı.

60’ıncı dakikada ara pasta ceza sahası içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Hermann’ın müsait durumda şutunda kaleci Mert topu kornere çelmeyi başardı.

70’inci dakikada Elia’nın sağ çaprazdan çizgiye inerek içeriye çıkardığı topta, Crivelli altıpas üzerinde topla buluştu. Crivelli’nin dönerek yaptığı vuruşta kaleci topu çıkarmayı başardı.

75’inci dakikada ceza sahası dışı sol çaprazdan Thuram’ın sert şutunda Kaleci Mert topu kornere çelmeyi başardı.

77’nci dakikada Başakşehir gole çok yaklaştı. Sol kanattan Clichy’nin ortasında ceza sahası içinde topa iyi yükselen Crivelli’nin kafa vuruşunda top az farkla sol kale direği dibinden auta çıktı.

87’nci dakikada Lainer’in sağ kanattan kestiği ortada altıpas üzerinde Plea’nin yakın mesafeden kafa vuruşunu Mert kornere çeldi.

90+1’inci dakikada Başakşehir öne geçti. Sol kanattan Elia’nın ortasında altıpas içinde defansın uzaklaştıramadığı top Crivelli’nin önünde kaldı. Crivelli’nin vuruşunda top ağlarla buluştu: 1-2

90+2’nci dakikada Hermann’ın ortasında altupas üzerinde Plea’nın kafa vuruşunda top direkten oyun alanına döndü.

Karşılaşma İstanbul Başakşehir’in 2-1’lik üstünlüğü ile sona erdi.

Stat: Borussia Park

Hakemler: Jose Martinez xx, Raul Cabanero xx, Inigo Prieto xx

Borussia Mönchengladbach: Yann Sommer x, Nico Elvedi xx, Oscar Wendt xx, Matthias Ginter xx, Stefan Lainer xx, Christoph Kramer xx, Denis Zakaria xx, Florian Neuhaus xx (Stindl dk. 78 ?), Patrick Herrmann xx, Marcus Thuram xxx, Breel Embolo xx (Plea dk. 78 x)

Yedekler: Tobias Sippel, Tony Jantschke, Ramy Bensebaini, Tobias Strobl, Raffael

Teknik Direktör: Marco Rose

Medipol Başakşehir: Mert xxx, Caiçara xxx, Ponck xxx, Epureanu xxx, Clichy xxx, İrfan Can xxx (Azubuike dk. 90+3 ?),Mehmet Topal xxx, Aleksic xx (Demba Ba dk. 67 xx), Elia xxx, Edin Visca xxx, Crivelli xxx

Yedekler: Volkan Babacan, Aziz Behich, Mert Çelik, Azubuike, Berkay Özcan, Muhammet Arslantaş

Teknik Direktör: Okan Buruk

Goller: Marcus Thuram (dk. 33) (B. Mönchengladbach), İrfan Can (dk. 44), Crivelli (dk. 90) (Medipol Başakşehir)

Sarı kartlar: Mehmet Topal, Elia, Mert (Medipol Başakşehir)