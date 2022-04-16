(ÖZET) Borussia Dortmund - Wolfsburg maç sonucu: 6-1

Almanya Bundesliga'nın 30. hafta mücadelesinde Borussia Dortmund sahasında Wolfsburg'u konuk etti. Dortmund adeta gol olup yağdığı maçtan 6-1'lik galibiyet ile ayrıldı ve 3 puanın sahibi oldu.

Signal Iduna Park'ta oynanan mücadelenin ilk 24 dakikasında gol sesi çıkmazken, sonrasındaki 14 dakikada Dortmund tam 5 gol buldu. 24. dakikada perdeyi Rothe açarken, 26'da Witsel ve 28. dakikada Akanji, skoru 3-0'a getirdi. Gollerine devam eden Dortmund, 34. dakikada Emre Can ve 38. dakikada Erling Haaland ile 5-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla geçilirken, 54. dakikada yeniden sahneye çıkan Haaland, farkı 6'a yükseltti. Konuk ekip Wolfsburg'dan Baku ise 81. dakikada skoru belirleyen golü ağlara gönderdi.

Bu sonuçla birlikte Dortmund puanını 63 yaparken, Wolfsburg ise 34 puanda kaldı.



