ÖZET | Borussia Dortmund - Sevilla maç sonucu: 2-2

UEFA Şampiyonlar Ligi Son 16 Turu rövanş maçında Borussia Dortmund, sahasında Sevilla ile 2-2 berabere kaldı. Ramon Sanchez Pizjuan'da oynanan ilk maçta ise Dortmund'un 3-2'lik üstünlüğü vardı.

İlk maçta iki gol atan Erling Haaland, bu maçta da iki gole imza attı ve adeta Dortmund'u çeyrek finale taşıdı. Mücadelenin ilk yarısını 35.dakikada Haaland ile ev sahibi 1-0 önde kapattı.

Maçın 48.dakikasında Haaland bir gol daha attı ancak VAR incelemesi sonucu Cüneyt Çakır golü iptal etti. Gol öncesi yapılan faul sonucu penaltı kararı verildi. Fakat penaltı kaçtı. Bu kez Çakır penaltıda ihlal tespit etti ve vuruşu tekrarlattı. Bu kez Haaland skoru 2-0'a getirdi.





Konuk ekip ise 69.dakikada yine penaltıdan En-Nesyri ile önce skoru 2-1, 90+6.dakikada ise yine En-Nesyri ile skoru 2-2 yaptı ancak bu goller Sevilla'ya yetmedi











