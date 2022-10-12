(ÖZET) Borussia Dortmund-Sevilla maç sonucu: 1-1

Şampiyonlar Ligi G Grubu 4. hafta maçında Borussia Dortmund ile Sevilla, Signal Iduna Park'ta kozlarını paylaştı. Sırp hakem Srdjan Jovanovic'in yönettiği maça iyi başlayan İspanyol temsilcisi, 18. dakikada Nianzou Kouassi'nin golüyle öne geçti.

Golün etkisini üzerinden çabuk atan ve rakip kaleye yüklenen ev sahibi, 35. dakikada İngiliz süperstarı Jude Bellingham ile eşitliği yakaladı. Karşılıklı ataklarla geçen maçta başka gol olmayınca 90 dakika 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Bu sonucun ardından 7 puana yükselen Dortmund, 2. sırada yer aldı. Alman devi, 5. hafta maçında Manchester City'yi ağırlayacak. 2 puan ve averajla 3. basamakta bulunan Sevilla ise Kopenhag'ı konuk edecek.

Dortmund'da forma giyen Salih Özcan ilk 11'de başladığı mücadelede 90 dakika görev aldı. Sezon başı Galatasaray 'dan Sevilla'ya transfer olan ve sakatlığını tamamen atlatmasının ardından forma giymeye başlayan Marcao, ilk 11'de başladığı maçın uzatma dakikalarında yerini Joan Jordan'a bıraktı.

Grupta oynanan diğer maçta Manchester City, Kopenhag ile deplasmanda 0-0 berabere kaldı. 10 puana yükselen İngiliz ekibi, son 16 turuna kalmayı garantiledi. Danimarka temsilcisi ise 2 puanla son sırada kaldı.







