(ÖZET) Borussia Dortmund - Schalke 04 maç sonucu: 1-0

Almanya Bundesliga'nın 7. hafta mücadelesinde Ruhr derbisi heyecanı yaşandı. Büyük bir heyecana sahne olan derbide Borussia Dortmund, Schalke 04'ü 1-0 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı.

İlk yarısı golsüz eşitlikle geçen maçın 79. dakikasında sahneye çıkan genç futbolcu Youssoufa Moukoko fileleri havalandırarak takımına galibiyeti getirdi.

Bu sonuçla birlikte Borussia Dortmund, puanını 15'e çıkardı ve maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Diğer taraftan Schalke 04 ise 6 puanda kaldı.

Reus oyuna devam edemedi

Galibiyete rağmen Borussia Dortmund yıldız futbolcusu Marco Reus'un sakatlığı ile sarsıldı. Alman futbolcu maçın 30. dakikasında sağ ayak bileğinden sakatlandı ve sedye ile oyundan çıkmak zorunda kaldı. Tecrübeli futbolcunun oyundan çıkarken oldukça üzgün olduğu kameralara yansıdı.

Taraftar şov

Mücadeleye taraftarların şovları da damgasını vurdu. Derbide takımlarını desteklemek için tribünleri dolduran Alman taraftarlar, maç öncesi meşaleler yaktılar ve tezahüratlarda bulundular.



