(ÖZET) Borussia Dortmund-Manchester City maç sonucu: 0-0

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 5. haftanın perdesi açıldı... Gecenin maçı Almanya'da oynandı, Borussia Dortmund, Manchester City'i ağırladı.

Gruptaki ilk maçı İngilizler 2-1 kazanmıştı. Guardiola'nın ekibi o maçta aldığı 3 puanla rakibinin önünde bulunuyor. Dortmund bir nevi rövanş niteliği taşıyan bu karşılaşmayı 'Sarı Duvar' olarak lanse edilen taraftarı önünde kazanarak City'i yakalamayı hedefliyordu. Ancak Edin Terzic'in değil, Guardiola'nın planları tuttu.

Tüm dünyada futbolseverlerin gözü bu maçtaydı, beklenti oldukça yüksekti ancak karşılaşmadan gol sesi çıkmadı. İki ekip de karşılıklı ataklar bulsa da hatta City 58'de Riyad Mahrez'le penaltı kaçırsa da ağlar sarsılmayınca mücadele başladığı gibi golsüz sona erdi.

Bu sonuçla City puanını 11'e, Dortmund da 8'e yükseltti. Grubun diğer kapışmasında 19.45 seansında Sevilla, Kopenhag'ı 3-0 devirmişti.





Borussia Dortmund-Manchester City 11'leri:

Borussia Dortmund: Kobel, Schlotterbeck, Hummels, Süle, Can, Bellingham, Brandt, Hazard, Reyna, Adeyemi, Moukoko.

Manchester City: Ortega, Dias, Stones, Ake, Cancelo; İlkay, Rodri, Mahrez, Foden, Alvarez, Haaland.