(ÖZET) Borussia Dortmund - Kopenhag maç sonucu: 3-0

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-23 sezonu heyecanı 19:45 maçlarıyla başladı. G Grubu'nda Alman ekibi Borussia Dortmund, Trabzonspor 'u eleyerek gruplara kalan Danimarka ekibi Kopenhag'ı konuk etti. Dortmund, sahasında oynadığı karşılaşmadan 3-0'lık skorla galip ayrıldı.
Dortmund'u galibiyete taşıyan goller 35. dakikada Marco Reus, 42. dakikada Raphael Guerreiro ve 83. dakikada Jude Bellingham'dan geldi.
Borussia Dortmund'da millî oyuncumuz Salih Özcan, karşılaşmaya ilk 11'de başlarken 66. dakikada yerini Emre Can'a bıraktı. Kopenhag'da ise Trabzonspor'dan transfer edilen Andreas Cornelius, ilk 11'de başladığı maçta 90 dakika sahada kaldı.