(ÖZET) Borussia Dortmund-Bayern Münih maç sonucu: 2-2

Almanya Bundesliga'nın 9. haftasında Der Klassiker derbisi oynandı. Borussia Dortmund taraftarı önünde Signal İduna Park'ta Bayern Münih'i konuk etti. Dev maçı Türk asıllı Alman hakem Deniz Aytekin yönetti.

Nefesleri kesen karşılaşmaya Bavyera temsilcisi iyi başladı. Münih aradığı golü 33'te yıldızı Leron Goretzka'yla buldu. Bu dakikanın ardından Sarı-Siyahlılar beraberlik için yüklense de ilk yarıdan başka gol sesi çıkmadı. İkinci devreye de Bayern yine hızlı başladı, 53'te Leroy Sane fileleri havalandırdı ve dev derbide farkı ikiye çıkarttı.

Dortmund, 'Sarı Duvar'ın önünde ezeli rakibi karşısında tüm oyunu rakip yarı sahaya yıktı ve gol aramaya başladı. 74'te Youssoufa Moukoka sahneye çıktı. 17 yaşındaki yıldız farkı ikiye indirdi. Borussia Dortmund beraberlik için yüklenirken uzatma anlarında saha karıştı, Kingsley Coman kırmızı kart gördü, 90+5'te ise umutların tükendiği anda Dortmund'da Anthony Modeste, Manuel Neuer'i avladı ve karşılaşma 2-2 sona erdi.

Bu sonuçla hem Bayern hem de Dortmund puanlarını 16'ya yükseltti ve zirve takiplerini sürdürdü.







