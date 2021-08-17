ÖZET | Borussia Dortmund-Bayern Münih maç sonucu: 1-3

Alman Süper Kupası'nda Borussia Dortmund ile Bayern Münih karşı karşıya geldi. Signal Iduna Park'ta oynanan mücadeleden Münih galip ayrıldı.

Bavyera ekibine kupayı getiren goller 41. ve 74. dakikalarda Robert Lewandowski ile 49. dakikada Thomas Müller'den geldi. Dortmund'un tek sayısını ise 64. dakikada Marco Reus kaydetti. Mücadelenin 53. dakikada attığı gol ofsayta takılan Haaland, maç boyunca etkisiz bir performans sergiledi.

9. kupa zaferi

Bu sonuçla Bayern Münih, Alman Süper Kupası'nı 9. kez müzesine götürmüş oldu.





İlgili Haberler Borussia Dortmund-Bayern Münih maçı öncesi Gerd Müller anıldı





Borussia Dortmund-Bayern Münih 11'ler:

Borussia Dortmund: Kobel, Passlack, Witsel, Akanji, Schulz, Dahoud, Bellingham, Reyna, Reus, Moukoko, Haaland.

Bayern Münih: Neuer, Stanisic, Upamecano, Süle, Davies, Kimmich, Goretzka, Coman, Müller, Gnabry, Lewandowski