(ÖZET) Borussia Dortmund-Bayer Leverkusen maç sonucu: 2-5

Bundesliga'nın 21. haftasında zirve hattını yakından ilgilendiren maçta Borussia Dortmund, Bayer Leverkusen'i ağırladı. Signal Iduna Park'ta oynanan zorlu 90 dakikada gülen taraf konuk ekip oldu.

Sahadan 5-2'lik galibiyetle ayrılan 3. sıradaki Leverkusen, 38 puana yükseldi. Üst üste 3. galibiyetini alan Gerardo Seoane'nin ekibine 3 puanı getiren goller; Manuel Akanji (KK), Florian Wirtz, Robert Andrich, Jonathan Tah ve Moussa Diaby'den geldi.

3 maçlık galibiyet serisi sona eren, 43 puanla 2. basamakta bulunan Marco Rose'lu Dortmund'un Thomas Meunier ile Steffen Tigges'in attığı goller puan için yeterli olmadı.



