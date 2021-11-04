ÖZET Borussia Dortmund-Ajax maç sonucu: 1-3

Şampiyonlar Ligi C Grubu 4. maçında Borussia Dortmund, sahasında Ajax'ı ağırladı.

Borussia Dortmund'da 29. dakikada Mats Hummels kırmızı kart gördü ve takımını 10 kişi bıraktı.

37. dakikada ev sahibi penaltı kazandı. topun başına geçen Reus skoru 1-0 yaptı ve devre bu skorla sona erdi.

İkinci yarıda konuk ekip Ajax, bir kişi fazla olmanın avantajını kullanarak Dortmund kalesinde tehlikeli ataklar üretmeye başladı.

72. dakikada yıldız futbolcu Dusan Tadic skora denge getirdi: 1-1.

83. dakikada Ajax'ta sahneye bu sezonun flaş isimlerinden Sebastien Haller sahneye çıktı ve Hollanda ekibi geriden gelerek 2-1 öne geçti.

Uzatma dakikalarında Klaassen maçın skorunu belirledi: 1-3.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Ajax sahadan galibiyetle ayrılırken puanını 1'ye yükseltti, Dortmund ise 6 puanda kaldı.



