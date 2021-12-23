(ÖZET) Bordeaux - Lille maç sonucu: 2-3

Ligue 1'in 19. hafta mücadelesinde Lille, deplasmanda Bordeaux ile karşılaştı. Maçta 2 kez geriye düşen Lille, sahadan 3-2'lik galibiyet ile ayrılmayı başardı ve 3 puanın sahibi oldu.

Ev sahibi Bordeaux 17. dakikada Elis'in kaydettiği golle 1-0 öne geçti. 33. dakikada Andre ile Lille skora dengeyi getirdi. 45. dakikada Elis ile Bordeaux yeniden öne geçti ve ilk yarı ev sahibinin 2-1'lik üstünlüğü ile geçildi.

77. dakikada penaltı kazanan Lille'de topun başına Milli futbolcu Burak Yılmaz geçti. Topu ağlara gönderen golcü futbolcu skora tekrardan dengeyi getirdi. Maçın skorunu ise 84. dakikada Jonathan David belirledi, Lille sahadan 3-2'lik galibiyet ile ayrılmayı başardı.

Bu sonuçla birlikte Lille puanını 28'e yükseltirken, Bordeaux 17 puanda kaldı.



