ÖZET Boluspor-Adana Demirspor maç sonucu: 1-2

İlk yarının son anlarında 42'de Emircan Altıntaş, Mavi Şimşekler'i öne geçirdi: 0-1. Konuk ekip, ikinci devrede de maçın kontrolünü elinde tuttu ve rakibine şans tanımadı. Hasan Kılıç, 82'de penaltıdan attığı gol ile farkı 2'ye çıkardı: 0-2. 90+3'da Arda Köksal, Yarenler adına farkı 1'e indirdi ancak bu gol yeterli olmadı: 1-2. Bu sonucun ardından Adana Demir, 4. sıradaki yerini korumayı başardı. Bolu ise 13. sırada kaldı.

'Başkana armağan ediyorum'

Maçın ardından konuşan Demir'in hocası Cüneyt Dumlupınar, ''Son dakikalarda bize yakışmayan bir gol yedik. Bu galibiyeti Başkanımız Murat Sancak'a armağan ediyoruz.Onun bizim yanımızda olmasını tüm camia olarak istiyoruz" dedi.