ÖZET | Bologna - Lazio maç sonucu: 3-0

Galatasaray 'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda 1-0 mağlup ettiği rakiplerinden Lazio, İtalya Serie A'nın 7. haftasında Bologna ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Bologna, sahasında ağırladığı Lazio'yu 3-0 mağlup etti.

Bologna'yı galibiyete taşıyan goller 14. dakikada Musa Barrow, 17. dakikada Arthur Theate ve 68. dakika Aaron Hickey'den geldi. Lazio'da Francesco Acerbi, 76. dakikada kırmızı kart gördü.

Lazio'da Ciro Immobile sakatlığı nedeniyle forma giyemezken eski Fenerbahçeli Vedat Muriç, ilk 11'de maça başladı ve 80. dakikada yerini Patric Gabarron'a bıraktı.

Bu sezon deplasmanda sadece 1 galibiyet alabilen Lazio, Serie A'da 7 maç sonunda da 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet ile 11 puanda kaldı. İç sahada bu sezon hiç mağlup olmayan Bologna ise 7 maç sonunda 3 galibiyet, 2 beraberlik, 2 mağlubiyet ile puanını 11'e yükselterek Lazio ile eşitledi.