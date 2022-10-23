(ÖZET) Bochum-Union Berlin maç sonucu: 2-1

Almanya Bundesliga'nın 11. haftasında lider Union Berlin karşılaşma öncesinde son sırada yer alan Bochum'a konuk oldu. Bayern Münih hegomanyasına sürpriz bir şekilde son veren Union Berlin deplasmanda büyük şok yaşadı.

Golcü sahneye çıktı

Rüya gibi bir sezon başlangıcı yapan Berlin ekibi, Bochum karşısında 43. dakikada geriye düştü. Mavi-Beyazlılar'ın golcüsü Philipp Hofmann sahneye çıktı ve takımını soyunma odasına 1-0 önde götürdü.

Önce penaltı kaçırdı, sonra uzatmada attı

İkinci devrede ortada bir oyun oynanırken, ev sahibi ekip 71'de bu kez Gerrit Holtmann'la golü buldu ve farkı 2'ye çıkardı. 7 dakika sonra Kırmızı-Beyazlılar'da Milos Pantovic penaltı atışından yararlanamadı. Sırp forvet karşılaşmanın uzatma anlarında fileleri sarssa da Bochum zorlu mücadeleyi 2-1 kazandı.

Münih'in 1 puan önünde

Bu sonuçla Bochum bu sezonki ikinci galibiyetini alarak puanını 7'ye yükseltti. Berlin ise bu sezonki ikinci mağlubiyetini yaşadı ve 23 puanda kaldı. Kırmızı-Beyazlılar yine de Bayern Münih'in 1 puan önünde zirvede yer alıyor.