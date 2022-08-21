(ÖZET) Bochum - Bayern Münih maç sonucu: 0-7

Almanya Bundesliga'nın 3. hafta mücadelesinde Bayern Münih, Bochum'a konuk oldu. Bayern Münih adeta gol olup yağdığı mücadelede rakibini 7-0 mağlup ederek 3 puanın sahibi oldu.

Bayern Münih'e galibiyeti getiren golleri, 7. dakikada Leroy Sane, 25. dakikada De Ligt, 33. dakikada Coman, 42. ve 60. dakikalarda Sadio Mane, 69. dakikada Gamboa (Kendi kalesine) ve 76. dakikada Gnabry kaydetti.

Lige fırtına gibi başladı

Bu sonuçla birlikte lige fırtına gibi başlayan Bayern Münih 3'te 3 yaptı ve puanını 9'a yükseltti. Alman devi, bu 3 karşılaşmada tam 15 gol kaydederken kalesşnde ise yalnızca 1 gol gördü.

Bayern Münih'in aksine henüz ligde puanla tanışamayan Bochum son sırada yer aldı.



