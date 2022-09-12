(ÖZET) Boca Juniors-River Plate maç sonucu: 1-0

Dünya futbolunun en büyük derbileri arasında gösterilen, uzun yılların en çekişmeli maçlarına sahne olan, tansiyonun ve gerginliğin bir an olsun eksik olmadığı Boca Juniors-River Plate mücadelesi oynandı.

Arjantin Premier Ligi'nin 18. haftasında oynanan Süperclasico'nun ilk yarısı sakin geçti, gol sesi çıkmadı. İkinci devrede ise her geçen dakika tansiyon arttı. Boca'nın sahası La Bombonero'da oynanan karşılaşmada 65. dakikada David Benedetto eşitliği bozdu, attığı golle Sarı-Lacivertli ekibi 1-0'lık üstünlüğe taşıdı.

İkinci 45'te tam 9 sarı kart çıkarken, mücadelenin uzatma anlarında Boca'lı Marcos Rojo kırmızı kartla oyun dışında kaldı. Karşılaşmada başka gol olmayınca ev sahibi ekip dev derbiyi 1-0 kazandı ve puanını 32 yaptı. River ise 29 puanda kaldı.