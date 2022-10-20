(ÖZET) Blackpool-Hull City maç sonucu: 1-3

İngiltere Championship'in 15. haftasında Hull City bir ilki yaşadı... Türk televizyoncu Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu Hull, Blackpool deplasmanından 3-1'lik zaferle ayrıldı.

26'da Hull adına Ryan Longman perdeyi açtı, 5 dakika sonra Kenneth Dougal skora dengeyi getirdi. Tam 'İlk devre 1-1 sona erdi' denirken, ilk yarının uzatma anlarında Greg Docherty sahneye çıktı ve Hull City'i soyunma odasına 2-1 önde götürdü. 79'da Regan Slater farkı 2'ye çıkartan ve maçın sonucunu belirleyen golü kaydetti: 1-3.

Mücadeleye kulübede başlayan milli oyuncularımızdan Doğukan Sinik 72'de oyuna dahil oldu, Ozan da uzatma anlarında sahaya sürüldü. Fenerbahçe 'den kiralanan Dimitrios Pelkas da 82 dakika sahada kaldı.

Bu sonuçla Hull City bu sezon ilk deplasman galibiyetini aldı ve puanını 17 yaptı, Blackpool ise 16 puanda kaldı.