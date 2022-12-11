(ÖZET) Beşiktaş-Westerlo hazırlık maçı sonucu: 1-0

Dünya Kupası arasında hazırlıklarını Antalya'da sürdüren ve Süper Lig 'e hazırlanan Şenol Güneş'li Beşiktaş , kamptaki ikinci hazırlık maçını oynadı. Charleroi'yi Jackson Muleka ve Tayyip Talha Sanuç'un golleriyle 2-1 mağlup eden Kartal, bugün de bir başka Belçika ekibi Westerlo ile kozlarını paylaştı. Kara Kartal, rakibini mağlup edip moral depolamak istiyordu.

Redmond 87'de sahnede

Westerlo karşısına as 11'ine yakın bir kadroyla çıkan Siyah-Beyazlılar yoğun yağış altında oynanan karşılaşmada etkili bir futbol ortaya koyamadı. Belçika ekibi de istediği oyunu sahaya yansıtamayınca mücadeleden uzun bir süre gol sesi çıkmadı. Pozisyon açısından da çok zengin olmayan karşılaşmada 87. dakikada Nathan Redmond sahneye çıktı. Tayfur Bingöl savunma arkasına uzun topu attı, İngiliz oyuncu çapraz pozisyonda karşı karşıya kaldığı kaleci Koen Van Langendonck'i avladı ve maçın skorunu belirledi: 1-0.





Gençleri yakından izledi

Teknik direktör Şenol Güneş karşılaşmada altyapının golcüsü Semih Kılıçsoy'a ilk 11'de, 18 yaşındaki orta saha Serkan Emrecan Terzi'ye de son 15 dakika şans verdi ve gençlerin performansını yakından takip etti.

Westerlo'da tanıdık isimler

İki farklı 11'le mücadele eden Belçika ekibinde ise tanıdık isimler görev yaptı. Sinan Bolat, Ravil Tagir ve Halil Akbunar karşılaşmaya 11'de başlarken, Muhammed Gümüşkaya da ikinci yarıda oyuna dahil oldu.

Öte yandan siyah-beyazlı ekipte tedavileri devam eden Ghezzal ve Josef'in yanı sıra, soğuk algınlığı geçiren Emrecan, Rosier, Cenk Tosun ve hafif ağrıları olan Muleka maç kadrosunda yer almadı.

Beşiktaş'ın Westerlo ile oynadığı hazırlık karşılaşmasını Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut'un yanı sıra Aykut Kocaman ve Bülent Uygun da tribünden takip etti.

Beşiktaş'ın 11'i: Mert, Welinton, Tayyip, Necip, Tayfur, Gedson, Salih, Masuaku, Redmond, Dele Alli, Semih Kılıçsoy.