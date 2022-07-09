(ÖZET) Beşiktaş - Werder Bremen maç sonucu: 2-1

Avusturya kampında yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş , ilk hazırlık maçında Werder Bremen'le karşı karşıya geldi. Kadrosuna önemli takviyeler yapan Kara Kartal, 1-0 geriye düştüğü mücadelede Alman ekibini 2-1 mağlup etmeyi başardı.

Tivoli Stadı'nın ev sahipliği yaptığı mücadelenin ilk yarısı golsüz eşitlikle geçilirken, Werder Bremen 2. yarıya golle başladı. 48. dakikada Eren Dinkçi takımını öne geçiren golü kaydetti. Beşiktaş, 68. dakikada Salih Uçan'ın penaltıdan bulduğu golle skora dengeyi getirdi. Siyah-Beyazlı ekip 77. dakikada ise Oğuzhan Akgün'ün golüyle geri düştüğü mücadelede öne geçmeyi başardı. Maçın kalan bölümünde başka gol sesi çıkmadı.

Maçtan dakikalar

10'| Werder Bremen'in orta alandan kullandığı serbest vuruşta, Ducksch ortasını yaptı. Kale sahası içerisinde Ersin Destanoğlu'ndan seken topa Veljkovic kafa vuruşunu yaptı. Tekrardan kaleci Ersin Destanoğlu'na çarpan top kornere çıktı.

14'| Alman ekibinin yarı alanında topu yerden ceza sahasına çeviren Montero'nun pasında Cenk Tosun çaprazdan vuruşunu yaptı. Top yandan az farkla auta çıktı.

38'| Sol kanttan kullanılan serbest vuruşta, Hasic ortasını yaptı. Kale sahası içerisinde topa dokunan Cenk Tosun'un şutunda top kalecide kaldı.

42'| Alman ekibinde Bittencourt ceza sahası dışından şutunu gönderdi. Kaleci Ersin Destanoğlu topu çıkarmayı başardı.

İLK YARI SONUCUN | İlk yarı 0-0 golsüz eşitlikle sona erdi.

GOL | Werder Bremen 48. dakikada Eren Dinkçi'nin golüyle 1-0 öne geçti. Savunma arkasına sarkan Goller, ceza sahası içerisinde şutunu gönderdi. Kaleci Ersin'den sekerek direğe çarpan topu Eren Dinkçi tamamlayarak takımını öne geçirdi.

58'| Sol kanattan kullanılan serbest vuruşta Schmidt ortasını yaptı. Ceza sahası içerisinde topa yükselen Stage'nin kafa vuruşunda top yandan auta gitti.

GOL | Beşiktaş 68. dakikada Salih Uçan'ın penaltıdan kaydettiği gol ile skora dengeyi getirdi. Emirhan Delibaş, ceza sahası içerisinde Rapp'ın müdahalesiyle yerde kaldı, maçın hakemi penaltı noktasını gösterdi. Siyah-Beyazlı ekipte topun başına geçen Salih Uçan topu ağlara gönderdi.

GOL | Beşiktaş 77. dakikada Oğuzhan Akgün'ün golüyle 2-1 öne geçti. Emirhan Delibaş'ın sol kanattan yaptığı ortasında Sol ayağıyla vuruş yapan Oğuzhan Akgün fileleri havalandırdı.

90'| Friedl'ın ceza sahası içerisinde arka direğe doğru gönderdiği topta Füllkrug kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Emre Bilgin gole izin vermedi.

MAÇ SONUCU | Maçta başka gol olmadı ve Beşiktaş rakibini 2-1 mağlup etti.

Beşiktaş: Ersin, Welinton, Necip, Montero, Rosier, Josef, Gedson, Umut, Hasic, Boyd, Cenk Tosun

Beşiktaş'ın hazırlık maçı programı şu şekilde:

12 Temmuz Salı:

17.00 Beşiktaş-Viktoria Plzen (Kufstein Arena)

15 Temmuz Cuma:

19.00 Beşiktaş-Mainz 05 (Kufstein Arena)

23 Temmuz Cumartesi:

20.00 Beşiktaş-Wolverhampton (Estadio Camilo Cano La Nucia)

26 Temmuz Salı:

20.00 Beşiktaş-Deportivo Alaves (Estadio Camilo Cano La Nucia)

30 Temmuz Cumartesi:

19.00 Beşiktaş-Sampdoria (Vodafone Park)