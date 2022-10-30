(ÖZET) Beşiktaş - Ümraniyespor maç sonucu: 5-2

Süper Lig 'in 12. haftasında Valerien Ismael sonrası Şenol Güneş'in teknik direktörlük koltuğuna oturduğu Beşiktaş , sahasında Ümraniyespor'u ağırladı. Siyah-Beyazlılar, karşılaşmadan 5-2'lik skorla galip ayrıldı.

Beşiktaş'ı galibiyete taşıyan golleri; 5. dakikada penaltıdan ve 62. dakikada Cenk Tosun, 33. ve 78. dakikalarda Wout Weghorst ile 48. dakikada Tayyip Talha Sanuç kaydetti. Ümraniyespor'un gollerini ise 45. dakikada Yonathan del Valle ve 57. dakikada Durel Avounou attı.

Beşiktaş, bu sezon ilk kez 5 gol attığı bir maçı geride bırakırken iç sahadaki 3 maçlık galibiyet hasretini de sonlandırdı. ﻿﻿﻿12. maçında 6. galibiyetini alan Beşiktaş, puanını 22'ye çıkarırken henüz galibiyetle tanışamayarak 11. maçındaki 8. yenilgisini alan Ümraniyespor ise 3 puanda kaldı.

Maçtan dakikalar

PENALTI | 4. dakikada Allyson'un eline çarpan top sonrası VAR incelemesi yapıldı ve maçın hakemi Tugay Kaan Numanoğlu, penaltı kararı verdi.

GOL | 5. dakikada Beşiktaş'ta Cenk Tosun, kullandığı penaltı vuruşuyla takımını öne geçirdi: 1-0.

10. dakikada Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'in pasında Wout Weghorst ceza sahası içinde topla buluştu. Strahil Popov'un müdahalesiyle top uzaklaştırıldı.

17. dakikada Beşiktaş'ta Salih Uçan'ın pasında Wout Weghorst ceza sahasında topla buluştu ve vuruşunu yaptı ancak top dışarıya gitti.

GOL | 33. dakikada Beşiktaş'ta Cenk Tosun'un pasında Wout Weghorst düzgün bir vuruşla farkı ikiye çıkarttı. Hollandalı golcü ligde 5. golünü kaydetti: 2-0.

43. dakikada Ümraniyespor'da Yonathan del Valle'nin ortasında Durel Avounou kafa vuruşunu yaptı ancak top dışarıya gitti. Ümraniyespor net pozisyondan yararlanamadı.

44. dakikada Beşiktaş'ta Salih Uçan'ın kullandığı köşe vuruşunda Romain Saiss vuruşu yaptı ama top dışarı gitti.

GOL | 45. dakika Ümraniyespor'da Yonathan del Valle, ceza sahasına girerken yaptığı sert vuruşla farkı 1'e indirdi: 2-1.

Karşılaşmanın ilk yarısı Beşiktaş'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

İkinci yarı öncesi 3 değişiklik

Beşiktaş'ta ikinci yarı öncesinde Arthur Masuaku, Dele Alli ve Valentin Rosier'nin yerine Umut Meraş, Nathan Redmond ve Tayfur Bingöl oyuna dahil oldular.

47. dakikada sağ kanattan gelişen Beşiktaş atağında Nathan Redmond'ın ortasına ön direkte boş pozisyondaki Cenk Tosun yetişemedi.

48. dakikada Ümraniyespor çıkarken topu kazanan Nathan Redmond'ın vuruşunu kaleci Anıl Demir çıkardı. Dönen topta Wout Weghorst şansını denerken yine Anıl Demir kurtararak topu kornere yolladı.

GOL | 48. dakikada Beşiktaş'ın sol kanattan kullandığı korneri savunma karşılarken tekrar topla sol kanatta buluşan Salih Uçan, ortasını yaptı ve Josef de Souza estetik bir dokunuşla topu havalandırırken Tayyip Talha Sanuç, ceza sahası içinde yaptığı vuruşla farkı 2'ye çıkardı: 3-1.

54. dakikada Gedson Fernandes'in pasında ceza sahası içi sol çaprazda topla buluşan Salih Uçan'ın vuruşunu kaleci Anıl Demir çıkardı.

GOL | 57. dakikada Ümraniyespor'da savunma arkasına atılan topa hareketlenen Geraldo'nun sağ kanattan içeri çevirdiği topta Durel Avounou, yaptığı vuruşla farkı tekrar 1'e indirdi: 3-2.

GOL | 62. dakikada Beşiktaş'ta Nathan Redmond'ın sağ kanattan yaptığı ortaya iyi yükselen Cenk Tosun, arka direkte yaptığı kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi: 4-2.

68. dakkiada Ümraniyespor'da Yonathan del Valle'nin köşeye doğru giden ortasını Mert Günok çıkarırken dönen topta Geraldo, sağ kanattan içeri ortasını yaparken Beşiktaş savunmasında Umut Meraş topu kornere yolladı.

GOL | 78. dakikada Beşiktaş'ta Gedson Fernandes'in savunma arkasına pasına hareketlenen Wout Weghorst, kaleci Anıl Demir'den sıyrılarak zor pozisyonda yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 5-2.

85. dakikada Beşiktaş'ta Allyson'dan topu kazanan Wout Weghorst, karşı karşıya pozisyonda vuruşunu yaparken Anıl Demir, topu çıkarmayı başardı.

Karşılaşmada başka gol olmadı ve Beşiktaş, rakibini 5-2 mağlup etmeyi başardı.

-

Beşiktaş-Ümraniyespor 11'ler:

Beşiktaş: Mert Günok, Rosier, Tayyip Talha, Saiss, Masuaku, Gedson, Salih, Josef, Dele, Weghorst, Cenk Tosun

Ümraniyespor: Anıl, Popov, Allyson, Mustafa, Onur, Sackey, Serkan, Avoundou, Geraldo, Del Valle, Umut