(ÖZET) Beşiktaş - Trabzonspor maç sonucu: 2-2

Spor Toto Süper Lig 'in 10. haftası dev bir karşılaşmaya ev sahipliği yapıyor. Beşiktaş nefeslerin tutulacağı karşılaşmada Trabzonspor 'u konuk etti. Valerien Ismael'in öğrencileriyle Abdullah Avcı'nın oyuncuları bu dev karşılaşmadan galibiyetle ayrılmak için mücadele verdi. Giresunspor'u mağlup eden Beşiktaş oldukça moralli. Avrupa Ligi'nde Monaco zaferiyle moral bulan Bordo-Mavili takımın oyuncuları ise deplasmana galibiyet için geldi.

⚽ GOL | 11. dakikada Bakasetas'ın sağ köşeden kullandığı kornere ceza sahası içerisinde Maxi Gomez kafasını vurdu ve Trabzonspor deplasmanda 1-0 öne geçti.









16. dakikada yine sağ köşeden Bakasetas köşe vuruşunu kullandı, ceza sahası içerisinde Vitor Hugo kafa vuruşunu yaptı ancak bu kez Ersin Destanoğlu gole izin vermedi.

24. dakikada Beşiktaş gole çok yaklaştı. Salih Uçan'ın savunma arkasına gönderdiği topla kaleci Uğurcan ile karşı karşıya kalan Weghorst topa dokundu ama milli file bekçisi gole izin vermedi. Dönen topu Dele Alli tamamlamak istedi ancak top üstten auta çıktı.

28. dakikada Trabzonspor etkili geldi. Marek Hamsik, yaklaşık 30 metrelik mesafeden şutunu çekti top az farkla auta çıktı.

⚽ GOL | 29. dakikada Beşiktaş, Larsen'in kendi kalesine attığı golle durumu 1-1'e getirdi. Sağ kanatta bindirme yapan Rosier, yerden sert orta gönderdi. Kaleci Uğurcan'ı geçen top Larsen'e çarparak filerle buluştu.

34. dakikada Trabzonspor gole çok yaklaştı. Sol köşeden Eren Elmalı, ceza sahasına ortasını gönderdi. Maxi Gomez yüksek gelen topa kafa vuruşunu yaptı, yere çarpan top üst direğin üstünden auta çıktı.

⚽ GOL | 36. dakikada Masuaku'nun hatalı pası sonrasında kaleci ile karşı karşıya kalan Trezeguet durumu 2-1'e getiren golü kaydetti.

37'de Beşiktaş gole çok yaklaştı. Sağ kanattan yerden gönderilen ortaya ceza sahası içerisinde Salih Uçan düzeltti, volesini vurdu kaleci Uğurcan Çakır diziyle çıkararak gole izin vermedi.





45+3. dakikada Beşiktaş tehlikeli geldi. Sağ kanattan gönderilen ortaya ceza sahası içerisinde Weghorst kafasıyla vurdu ancak top üst ağlarda kaldı.

59. dakikada Trabzonspor net pozisyonu değerlendirmedi. Beşiktaş'ın kaptırdığı top ile meşin yuvarlağı önünde Umut Bozok, Bardhi'ye pasını gönderdi. Trabzonsporlu futbolcu kaleci Ersin ile karşıya karşıya kaldı, şutunu attı ancak top yandan auta çıktı.

⚽ GOL | 70. dakikada Beşiktaş, Cenk Tosun'un golüyle 2-2'lik eşitliği yakaladı. Sağ kanattan Redmond'un gönderdiği ortaya Weghorst kafasıyla vurdu. Üst direkten dönen topa Cenk Tosun önerek şutunu attı ve topu filelere gönderdi.

KIRMIZI KART | 90+6. dakikada Yusuf Yazıcı, Gedson Fernandes'e yaptığı hareket sonrası hakem Ali Şansalan tarafından sarı kartla cezalandırıldı. Ancak VAR'dan gelen uyarı sonrasında Şansalan, pozisyonu izledi ve sarı kartı iptal ederek Yusuf'a kırmızı kart gösterdi. Milli futbolcu oyundan çıkarken yaptığı hareket nedeniyle taraftarlardan özür diledi.

Beşiktaş - Trabzonspor maçının ilk 11'leri

Beşiktaş: Ersin; Rosier, Tayyip, Montero, Masuaku; Josef; Ghezzal, Salih Uçan, Dele Alli, N'Koudou; Weghorst

Trabzonspor: Uğurcan, Larsen, Bartra, Hugo, Eren, Gbamin, Hamsik, Abdülkadir, Bakasetas, Trezeguet, Gomez

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