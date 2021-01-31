(ÖZET) Beşiktaş - Trabzonspor maç sonucu: 1-2

Süper Lig’in ilk yarısını lider tamamlayan Beşiktaş, ikinci yarının ilk maçında Trabzonspor’u konuk etti. Temponun bir an olsun düşmediği maçta gülen taraf konuk ekip oldu. Beşiktaş, 14'te Aboubakar ile öne geçti, Trabzonspor 44'te Montero'nun kendi kalesine attığı golle eşitliği yakaladı. 63'te sahneye çıkan Vitor Hugo, altın değerindeki 3 puanı takımına getirdi. 9 maçlık yenilmezlik serisi sona eren Beşiktaş, 44 puanla 2. sırada kaldı ve liderliği Fenerbahçe'ye kaptırdı. Üst üste 3. galibiyetini alan ve yenilmezlik serisini 6 maça çıkaran Trabzonspor ise 36 puanla 5. sıraya yerleşti.

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Trabzonspor'un milli kalecisi Uğurcan Çakır, yaptığı kurtarışlarla takımını ayakta tuttu ve galibiyette kritik rol oynadı. Trabzonspor'da Abdulkadir Parmak’ın 1. dakikada, Beşiktaş'ta ise Rıdvan Yılmaz, 11. dakikada sakatlık yaşadı.

Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz, 77'de direkt kırmızı kart gördü.

MAÇTAN DAKİKALAR:

Süper Kupa finalinde sakatlanan Abdulkadir Parmak, Beşiktaş maçına ilk 11'de başladı. 40. saniyede koşu esnasında sakatlığı nükseden milli oyuncu, oyuna devam edemedi ve yerini Lewis Baker'a bıraktı.

4' Maçın ilk şutu geldi. Aboubakar'ın ceza sahası dışından yaptığı vuruş savunmadan sekti ve top kornere çıktı. Ghezzal'ın ortasında ceza sahası içinde karambol yaşandı, Karadeniz ekibinde Edgar topu uzaklaştırdı.

6' Montero'dan sıyrılan Ekuban, top dışarı çıkmadan ortasını gönderdi, Vida tehlikeyi önledi.

8' Beşiktaş tehlikeli geldi. Orta alanda topla buluşan Josef, boş durumdaki Larin'i gördü. Kanadalı'nın sol çaprazdan gelişine yaptığı vuruşu Uğurcan güçlükle çeldi.

10' Baker'ın ceza sahası dışından yaptığı şutu Beşiktaş kalecisi Ersin iki hamlede kontrol etti.

12' Beşiktaş'ın genç futbolcusu Rıdvan, Ekuban'la yaptığı koşu sırasında kendisini yere bıraktı. Oyuna devam edemeyen Rıdvan'ın yerine N'Sakala girdi.

17' Orta alanda Montero'dan sıyrılan Djaniny, Beşiktaş ceza sahasına girmeden harika bir ara pası yaptı. Savunmanın unuttuğu Baker, Ersin'le karşı karşıya kaldı. Genç kaleci, İngiliz futbolcunun attığı şutta kalesini gole kapattı ve Trabzonspor net bir fırsattan yararlanamadı.

23' Rosier pasında topu kontrol eden Ghezzal, bekletmeden vuruşunu yaptı. Yön değiştiren topa arka direkte Larin kafa vuruşunu yaptı, Trabzonspor kalecisi Uğurcan, topun ağlarla buluşmasına izin vermedi.

25. dakikasına girilen Beşiktaş-Trabzonspor maçında henüz faul düdüğü çalınmadı.

26' Larin, Serkan Asan'ı düşürdü, maçın ilk faul düdüğü 26. dakikada çaldı. Trabzonspor sağ çaprazdan serbest vuruş kazandı. Topun başına geçen Baker ortasını yaptı, kalesini zamanında terk eden Ersin çift yumrukla tehlikeyi önledi.

GOL | 29' Larin'le duvar pası yapan N'Sakala, sol kanatta harika bir koşu yaptı ve ortasını gönderdi. Ceza sahası içerisinde iyi yükselen Aboubakar, kafa vuruşuyla takımını öne geçirdi. Ters ayakta yakalanan Uğurcan'ın hamlesi yeterli olmadı ve Beşiktaş öne geçti. Kamerunlu forvet, bu sezonki 12. golünü Trabzonspor ağlarına bıraktı.

36' Beşiktaş 2. gole çok yaklaştı. Sağ bekten bindiren Rosier, yerden sert bir orta gönderdi. Trabzonspor savunmasından seken topa hareketlenen Larin, arka direkte vuruşunu yaptı, bir kez daha Uğurcan'ın geçemedi.

37' Beşiktaş'ta Rosier, Marlon'a yaptığı faul sonrası sarı kart gördü.

39' Trabzonspor penaltı bekledi. Sağ kanatta topla buluşan Ekuban, Beşiktaş ceza sahasına girdi, N'Sakala'nın müdahalesiyle yerde kaldı. Maçın hakemi Halil Umut Meler 'devam' dedi. Karadeniz ekibi yine tehlikeli geldi. Berat'ın pasında sağ çaprazda topu kontrol eden Djaniny, ortasını yaptı fakat ceza sahası içerisinde hiçbir Trabzonsporlu oyuncu topa hamle yapamadı.

40' Trabzonspor'un penaltı beklediği pozisyon VAR'dan kontrol edildi, penaltıya sebebiyet verecek bir pozisyonun olmadığı saptandı. Bu karara tepki gösteren Ekuban, itirazlarını sürdürünce sarı kart gördü.

41' Trabzonspor ceza sahası hemen önünde topla buluşan Mensah'ın yaptığı şutta Uğurcan kalesini gole kapattı.

42' Josef ve Rosier'den kurtulan Nwakaeme, uzak köşeye plase bir vuruş denedi, top farklı bir şekidle auta çıktı.

GOL | 44' Trabzonspor beraberliği yakaladı. Sol kanattan etkili gelen Nwakaeme, Josef'ten sıyrıldı, kaleyi görür görmez şutunu attı. Önce Vida'ya, daha sonra Montero'ya çarpan top ağlarla buluştu.

45+2' Trabzonspor'da Edgar Ie, Mensah'a yaptığı faulün ardından sarı kart gördü.

İlk 45 dakika 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı başladı.

46' İkinci yarının ilk tehlikeli atağı Trabzonspor'dan geldi. Baker'ın kullandığı kornerde Atiba'ya çarpan top direğin hemen yanında dışarı çıktı. Bordo Mavili ekipte topun başına yine Baker geçti. İngiliz oyuncunun ortasına iyi yükselen Djaniny'nin kafa vuruşu Ersin'de kaldı.

48' Maçın en etkili isimlerinden olan Nwakaeme, yine sol kanattan geldi. Tecrübeli oyuncu ceza sahasına girmeden ortasını yaptı. Araya giren Montero, tehlikeyi uzaklaştırdı.

49' Ghezzal, sağ bekten bindiren Rosier'in koşu yoluna topu bıraktı. Rosier'in yerden ortasına Aboubakar gelişine vurdu, top Edgar Ie'den döndü.

53' Hızlı gelişen Trabzonspor atağında Nwakaeme kendi götürdüğü topla ceza yayı üzerinden kaleyi düşündü ancak top Ersin'de kaldı.

55' Trabzonspor yine etkili geldi, ceza yayında topla buluşan Ekuban kaleyi düşündü savunmaya da çarpan top kornere gitti.

56' Baker'ın sol kanattan kullandığı kornerde savunmanın havalandırdığı topu Serkan içeri çevirdi Ekuban zor pozisyonda vurdu ancak top auta gitti.

61' Trabzonspor'da Berat'ın yerine Bakasetas oyunda.

GOL | 63' Trabzonspor, Vodafone Park'ta öne geçti. Kazanılan kornerde Flavio, topu Nwakaeme'ye gönderdi. Yıldız futbolcu dar alanda inanılmaz işler yaptı. Ghezzal ve Aboubakar'dan kurtulan Nwakaeme, son anda pasını atmayı başardı. Vida'dan seken top Vitor Hugo'nun önünde kaldı. Brezilyalı stoper düzgün bir vuruş yaptı ve takımını öne geçiren golü kaydetti.

64' Beşiktaş'ta Ghezzal'ın yerine N'Koudou, Mensah'ın yerine Dorukhan oyunda.

67' Hızlı gelişen Trabzonspor atağında Bakasetas'tan aldığı topla ceza alanı ön çizgisinde topla buluşan Ekuban müsait pozisyonda vurdu top üstten auta gitti.

69' Beşiktaş beraberliğe yaklaştı. N'Koudou'nun ceza sahası dışından yaptığı şutu Uğurcan iki hamlede kontrol etti.

71' Trabzonspor kalecisi Uğurcan Çakır, Beşiktaş'a geçit vermiyor. Savunmanın uzaklaştıramadığı topu sağ çaprazda önünde bulan Rosier sert vurdu Uğurcan uzanarak topu kornere çeldi.

KIRMIZI KART | 77' Beşiktaş'ta Dorukhan Toköz, Flavio'ya yaptığı faulün ardından direkt kırmızı kart gördü.

82' Beşiktaş atağında karambolde topu önünde bulan Aboubakar kaleyi düşündü ancak top Ljajic'ten dönüyor.

84' Trabzonspor'da Djaniny'nin yerine Yusuf Sarı, Nwakaeme'nin yerine Hosseini oyunda.

88' Sağ kanatta ceza alanında topla buluşan Rosier'in çevridiği top savunmadan sekti Aboubakar altıpasın içinden kafayı vurdu Uğurcan bu pozisyonda gole izin vermedi.

90 dakika Trabzonspor'un 2-1'lik üstünlüğü ile sona erdi.

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STAT: Vodafone Park

HAKEMLER: Halil Umut Meler, Mustafa Emre Eyisoy, Cevdet Kömürcüoğlu

BEŞİKTAŞ: Ersin Destanoğlu - Rosier, Montero, Vida, Rıdvan Yılmaz (Dk. 14 N’Sakala), Josef, Atiba (Dk. 76 Ljajic), Ghezzal (Dk. 64 N’Koudou), Mensah (Dk. 64 Dorukhan Toköz), Larin, Aboubakar

TRABZONSPOR: Uğurcan Çakır - Serkan Asan, Edgar Ie, Vitor Hugo, Marlon, Berat Özdemir (Dk. 62 Bakasetas), Abdulkadir Parmak (Dk. 4 Baker), Ekuban, Flavio, Nwakaeme (Dk. 86 Hosseini), Djaniny (Dk. 85 Yusuf Sarı)

GOLLER: Dk. 30 Aboubakar (Beşiktaş) - Dk. 44 Montero (kk), Dk. 63 Hugo (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Rosier, Ljajic (Beşiktaş) - Ekuban, Ie, Baker (Trabzonspor)

KIRMIZI KART: Dk. 77 Dorukhan Toköz (Beşiktaş)