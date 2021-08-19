(ÖZET) Beşiktaş-St. Pölten maç sonucu: 0-7

Beşiktaş Vodafone Kadın Futbol Takımı, UEFA Kadınlar Şampiyonlar Ligi 1. eleme turunda Avusturya’nın St. Pölten ile karşı karşıya geldi. Siyah-Beyazlı ekip, Juventus Antrenman Sahası’nda oynanan ve ilk yarısını 5-0 geride kapadığı karşılaşmadan 7-0 mağlup ayrıldı.
St. Pölten'e 7-0'lık galibiyeti; Zver, Brunnthaler, Mikolajova (2) ve Enzinger'in hat-tricki getirdi.
Günün diğer karşılaşmasında ise İtalya’nın Juventus takımı, Kuzey Makedonya temsilcisi Kamenica Sasa’yı 12-0 yendi.
Beşiktaş, 21 Ağustos Cumartesi günü yapılacak üçüncülük maçında Kamenica Sasa ile karşı karşıya gelecek. (AA)