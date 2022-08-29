(ÖZET) Beşiktaş-Sivasspor maç sonucu: 3-1

Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş , Süper Lig'in 4. haftasında Sivasspor 'u ağırladı. 4-1'lik Karagümrük galibiyetiyle moral depolayan Kara Kartal, evinde full tribünlere oynadığı maçta Yiğidolar'ı 3-1 mağlup etmeyi başardı. Jackson Muleka (2) ve Wout Weghorst'un golleriyle sonuca giderek 10 puana ulaşan Siyah Beyazlılar, averajla liderlik koltuğuna oturdu. Tek golü 86. dakikada Dia Sebadan gelen, kötü gidişata son veremeyen ve galibiyet hasreti 4 maça yükselen Rıza Çalımbay'lı Sivasspor ise 2 puanla 16. basamakta kaldı.

Sivasspor'u 3-1'le geçen Beşiktaş'ta Wout Weghorst, 1 gol 2 asistle oynadı. Jackson Muleka da attığı 2 golle Hollandalı golcüyle beraber galibiyette başrol oynadı.

5. haftada Ankaragücü deplasmanına gidecek olan Beşiktaş, namağlup liderliğini sürdürmeye, galibiyet serisini ise 5 maça taşımaya çalışacak. Sivasspor ise Karagümrük'ü konuk edeceği maçta 3 puan özlemine son vermeye çalışacak.

Muleka boş geçmedi!

Beşiktaş’ın sezon başında Standard Liege’den kadrosuna kattığı Jackson Muleka, Süper Lig’deki 3. maçında 3. golünü kaydetti. Geçtiğimiz hafta Karagümrük karşısında Beşiktaş formasıyla ilk gol sevincini yaşayan Muleka, Sivasspor karşısında da takımına 2 gollük katkıda bulundu. 12. dakikada Weghorst’un pasında penaltı noktasında zor pozisyonda kayarak vuran ve takımını öne geçiren 22 yaşındaki futbolcu, dakikalar 42’yi gösterdiğinde bir kez daha sahneye çıktı.

Masuaku’nun soldan kullandığı kornerde topa uçarak vurmak isteye Muleka, omuzuyla yaptığı vuruşla farkı 3’e çıkardı. Muleka, Sivasspor maçıyla birlikte 3. maçında 3. golünü atmış oldu. Yıldız oyuncu 62. dakikada yerini Kenan Karaman’a bıraktı.

Weghorst’tan 4 maçta 5 gol katkısı!

Beşiktaş’ın sezon başında kiralık olarak kadrosuna kattığı Hollandalı golcü Weghorst, ligdeki 4. maçında 5. gol katkısını yaptı. Ligin ilk haftasında oynanan ve siyah-beyazlıların 1-0 kazandığı Kayserispor mücadelesinde Ghezzal’a asist yapan Weghorst, 2. haftadaki Alanyaspor karşılaşmasında da yaptığı asistle gol katkısını sürdürmüştü. Geçtiğimiz hafta Karagümrük mücadelesinde attığı golle ilk gol sevincini yaşayan Hollandalı futbolcu, Sivasspor karşısında da bu kez Muleka’yı golle buluşturan isim oldu. Dakikalar 30’u gösterdiğinde ise Weghorst sahneye çıktı.

Sağ kanatta topla buluşan Rosier’in ceza sahasına gönderdiği ortada iyi yükselen 30 yaşındaki forvet, net bir kafa vuruşuyla farkı 2’ye çıkardı ve Karagümrük maçının ardından üst üste ikinci golünü kaydetti. Weghorst, geride kalan 4 maçta 2 gol atarken, 3 de asist yaptı ve takımına 5 gollük katkı sağladı. Yıldız oyuncu dakikalar 77’yi gösterdiğinde alkışlarla yerini Cenk Tosun’a bıraktı.

Dele Alli, ilk 11’de başladı

Beşiktaş’ın Everton’dan 1 yıllığına kiralık olarak kadrosuna kattığı İngiliz yıldız futbolcu Dele Alli, ayağının tozuyla ilk 11’de sahaya çıktı. Teknik Direktör Valerien Ismael, hafta içinde yapılan antrenmanlarda 26 yaşındaki futbolcuyu as takımda denedi ve bu oyuncuyu ilk 11’de sahaya sürmeye karar verdi.

Geçtiğimiz hafta Karagümrük karşısında ilk 11’de sahaya çıkan Berkay Vardar’ın yerine Dele Alli siyah-beyazlı ekibin 11’indeki yerini aldı. Yıldız oyuncu, 78. dakikada yerini Kerem Atakan Kesgin'e bıraktı.

Maçtan dakikalar:

8. dakikada sol taraftan Masuaku’nun ortasında Muleka’nın kafa vuruşu direğin hemen yanından auta çıktı.

12. dakikada Nkoudou’nun ceza sahası içine gönderdiği topu Weghorst, Muleka’ya indirdi. Muleka’nın yerden ve sert vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 1-0

29. dakikada Rosier’in sağ taraftan açtığı ortaya yükselen Wout Weghorst düzgün bir kafa vuruşu ile topu ağlara gönderdi. 2-0

42. dakikada atak yönüne göre sol taraftan Masuaku ile kullanılan korner sonrası Jackson Muleka’nın vuruşunda meşin yuvarlak filelerle buluştu. 3-0

67. dakikada Beşiktaş’ın kontra atağında Kenan Karaman topu kafayla Rosier’in önüne attı. Topla birlikte hızla rakip kaleye ilerleyen Valentin Rosier’in sert şutunda kaleci Ali Şaşal Vural topu güçlükle çeldi. Atağın devamında Berkay’ın sert şutu üstten auta gitti.

81. dakikada Cenk Tosun’un ceza yayı önünden sert vuruşunda Appindangoye’ye çarpan top, üst direğe de çarparak auta çıktı.

86. dakikada Gradel’in pasında Dia Saba, topu düzeltip çok sert vurdu. Meşin yuvarlak kaleci Ersin’in solundan sağ üst köye yönelerek ağlarla buluştu. 3-1

89. dakikada Sivasspor atağında Yatabare’nin sağ taraftan verdiği pasta N’Jie sert vurdu. Meşin yuvarlak direğin hemen dibinden auta çıktı.

STAT: Vodafone

HAKEMLER: Volkan Bayarslan, Emre Eyisoy, Volkan Narinç

BEŞİKTAŞ: Ersin - Rosier, Saiss, Necip, Masuaku (Dk. 62 Umut), Gedson, Salih (Dk. 54 Berkay), N'Koudou, Dele Alli (Dk. 77 Kerem), Muleka (Dk. 62 Kenan), Weghorst (Dk. 77 Cenk)

SİVASSPOR: Ali Şaşal - Erdoğan, Caner (Dk. 46 Appindangoye), Goutas, Uğur, Ulvestad (Dk. 74 Saba), Charisis (Dk. 46 Hakan Arslan), Keita (Dk. 46 Robin), Gradel, Yatabare, Leke James (Dk. 61 N'Jie)

GOLLER: Dk. 12, Dk. 42 Muleka, Dk. 29 Weghorst (Beşiktaş) - Dk. 86 Saba (Demir Grup Sivasspor)

SARI KARTLAR: Erdoğan, Hakan Arslan (Demir Grup Sivasspor)