ÖZET Beşiktaş - Sivasspor maç sonucu: 2-1

Süper Lig 'in 8. haftasında Beşiktaş , sahasında ağırladığı Sivasspor 'u Güven'in iki golüyle 2-1 mağlup etmeyi başardı. Sivasspor'un golünü kendi kalesine Rıdvan atarken Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın kırmızı kart gördü.

Maçtan önemli dakikalar

Beşiktaş-Sivasspor maçı başladı.

6. dakikada sol kanattan Gradel'in ceza sahasına doğru kullandığı serbest vuruşta Goutas kafayı vurdu. Top yandan auta gitti.

Karşılaşmanın ilk 20 dakikası 0-0 eşitlikle geçilirken iki takımda gol atacak pozisyonları üretemedi.

Güven'den harika gol!

32.dakikada Oğuzhan, sağ kanatta ileriye çıkan Rosier'e uzun bir pas attı, topla buluşan Rosier çizgiye indi ve ceza sahasına yaptığı ortada Güven harika bir vole ile fileleri havalandırdı ve skor 1-0 oldu. Güven bu sezon Altay'dan sonra Sivasspor'a da gol atmış oldu.

33. dakikada Felix ceza sahasında Rosier ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı ve hakem penaltı noktasını gösterdi. Ama pozisyonun başlangıcı için ofsayt bayrağı havada.

Sergen Yalçın'a kırmızı kart!

43.dakikada Beşiktaş atağında Can Bozdağan ceza sahası yayı üzerinde tam vuruşunu yapacakken yerde kaldı ancak hakem Yaşar Kemal Uğurlu devam kararı verdi. Can'ın tedavisi için topun taca gönderildiği sırada Beşiktaş teknik Direktörü Sergen Yalçın topa vurunca hakem tarafından kırmızı kartla cezalandırıldı.

İkinci yarı başladı.

Rıdvan kendi kalesine attı

54.dakikada Beşiktaş'ta Kenan yerde kaldı ancak hakem devam kararı verdi ve Sivasspor hücumu başladı. Sol kanattan Gradel'in ortasında Rıdvan ters bir kafa vuruşu yaparak topu kendi ağlarına gönderdi.

58.dakikada Beşiktaş net pozisyonu kaçırdı. Batshuayi'nin şutunda kaleci Muammer'den dönen topta yakın mesafeden Rosier'in vuruşu auta gitti.

Beşiktaş'ta 67. dakikada Oğuzhan, Can ve Kenan oyundan çıkarken Necip, Gökhan ve Alex Teixeira oyuna girdi.

Rıdvan'dan asist Güven'den gol

69.dakikada sol kanattan Rıdvan'ın ortasında ön direkte Güven kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi.

70. dakikada Yatabare'nin sağ kanattan ortasında Henrique kafayı vurdu. Ersin gole izin vermedi.

81. dakikada sol kanattan Uğur'un ortasında arka direkte Yatabare topu indirdi. Henrique kale sahasında uygun durumda bu topa dokundu ama topu kaleye yönlendirmeyi başaramadı.

Kalan dakikalarda iki takım da gol bulamadı ve mücadele 2-1 Beşiktaş'ın üstünlüğü ile sona erdi.

Beşiktaş - Sivasspor maçı 11'leri

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Vida, Serdar, Rıdvan, Josef de Souza, Kenan, Oğuzhan, Can, Güven, Batshuayi.

Sivasspor: Muammer, Ahmet, Goutas, Caner, Uğur, Azubuike, Hakan Arslan, Felix, Pedro, Max Gradel, Kayode.

Beşiktaş-Demir Grup Sivasspor maçından notlar

Beşiktaş, Süper Lig'in 8'inci haftasında sahasında Demir Grup Sivasspor'u konuk ediyor.

Son haftalarda sakat, cezalı ve hasta futbolcuların çokluğunda onbir kurmakta sıkıntı yaşayan teknik direktör Sergen Yalçın, 4 futbolcunun geri dönüşüyle D.G. Sivasspor maçının kadrosunu daha geniş bir listeden yaptı.

Altay maçından tam 6 oyuncuyu değiştiren Yalçın, kalede bu kez Ersin'e görev verirken defans dörtlüsünü Rosier, Vida, Serdar ve Rıdvan'dan oluşturdu. Orta sahada 6 numarada Josef'den vazgeçmeyen tecrübeli teknik adam, hücum dörtlüsünü Güven, Oğuzhan, Can ve Kenan Karaman'dan kurarken, santraforda Batshuayi'yi onbire yazdı.

Beşiktaş'ta sakatlıkları geçen 3 futbolcu D.G.Sivasspor maçıyla sahalara geri döndü.

Ligin 4'üncü haftasında Vodafone Park Stadı'nda oynanan Yeni Malatyaspor maçında sakatlanan Teixeria ve Vida 5 maç, Antalyaspor deplasmanında sakatlanan Necip Uysal ise 4 maç sonra kadroya girdi. Bu futbolculardan Vida karşılaşmaya onbirde başlarken, Teixeria ve Necip yedek yedek kaldı.

TARAFTARIN AZLIĞI DİKKAT ÇEKTİ

Beşiktaş'ta D.G. Sivasspor maçını seyretmeye gelen taraftarın azlığı dikkat çekti. Şampiyonlar Ligi'nde Dortmund'la oynanan maçta stadın tamamına yakınını dolduran siyah beyazlılarda, Sivasspor maçı için 5-6 bin civarında seyirci olduğu gözlendi.





Beşiktaş - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Vodafone Park'ta oynanacak ve 19.00'da başlayacak mücadelede Yaşar Kemal Uğurlu düdük çalacak. beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak maçın skor takibi ve detaylar fanatik.com.tr'de...