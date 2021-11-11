ÖZET | Beşiktaş - Shkupi maç sonucu: 2-1

Süper Lig ’e verilen milli arada Beşiktaş , Kuzey Makedonya 1. Lig ekiplerinden FK Shkupi ile hazırlık maçında karşılaştı. Siyah-Beyazlılar Vodafone Parkt'ta oynanan karşılaşmayı 3-0 kazanmayı bildi. Bu karşılaşmada teknik direktör Sergen Yalçın'ın daha az forma şansı bulan oyunculara şans verdi.

Siyah-beyazlıların gollerini, 12' Mehmet Topal, 17' Alex Teixeira ve 50' dakikada Güven Yalçın kaydetti.

(Maçtan dakikalar)

GOOOL | 12. dakikada Mehmet Topal Beşiktaş'ı 1-0 öne geçirdi.

GOOOL | 17. dakikada Alex Teixeira durumu 2-0 yaptı.

GOOOL | 50. dakikada Güven Yalçın durumu 3-0 yaptı.

Beşiktaş - Shkupi 11'ler...

Beşiktaş: Mert, Rosier, Necip, Montero, Umut, Mehmet Topal, Oğuzhan, Teixeira, Can, Nkoudou, Güven

Shkupi: Naumovski, Senghor, Rwatubyaye, Brdarovski, Zuka, Cheshmedjiev, Natrang, Alvarez, Hamidi, Trapanovski, Adetunji



