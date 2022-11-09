(ÖZET) Beşiktaş-Serik Belediyespor maç sonucu: 3-1

Süper Lig ’de haftayı 2-1’lik Galatasaray mağlubiyetiyle kapatan Siyah-Beyazlılar’da moraller bu sonuçla bozulmuştu. Teknik direktörlük koltuğuna Şenol Güneş’in getirilmesi sonrasında yaşanan çıkışın kısa sürmesi sonrasında hayal kırıklığı yaşayan futbolcular, Ziraat Türkiye Kupası'na yara sarmak için çıktı.

34'te 3 fark

Kara Kartal, 4. Tur mücadelesinde Vodafone Park’ta TFF 2. Lig Kırmızı Grup ekiplerinden Serik Belediyespor'u ağırladı. Karşılaşmaya hızlı başlayan Beşiktaş 5'te Nathon Redmond'la öne geçti, 9'da Jackson Muleka'yla farkı ikiye çıkarttı. Taraftarının da desteğini arkasına alan Siyah-Beyazlılar'da 34'te bir diğer yıldız Dele Alli sahneye çıktı ve ilk yarı 3-0 sona erdi.

Baskıyı azalttı, golü yedi

İkinci yarıda tempo düşüren Kartal rakip kaledeki baskısını azalttı. 66'da Serik Belediyespor'da Harun Kavaklıdere ağları sarssa da mücadeleden başka gol sesi çıkmadı ve karşılaşma 3-1 sona erdi.

Bu sonuçla Beşiktaş bir üst tura yükselirken, Antalya ekibi kupaya havlu attı.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşmanın hakemi Turgut Doman ilk düdüğü çaldı, mücadele başladı.

GOL!

5' İngiliz yıldız Nathan Redmond ceza yayı üzerinden vurdu, kaleci Mehmet'i avladı, Kartal'ı 1-0 öne geçirdi.

GOL!

9' Dele Alli ceza alanı sağ çaprazındaki Redmond'u gördü, Redmond, Muleka'ya attı, başarılı oyuncu boş kaleye tamamladı: 2-0.

24' Kerem Atakan Kesgin uzaktan sert vurdu, yandan aut.

DİREK!

28' Redmond'un sert şutu direğe takılıyor.

GOL!

34' Muleka ceza alanında vurdu, savunmadan seken top Dele Alli'nin önünde kaldı, İngiliz yıldız vurdu, skoru 3-0'a getirdi.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

GOL!

66' Sol kanattan gelişen Serik atağında Oğuzhan Doğan ortaladı, kale dibinde Harun Kavaklıdere dokundu ve farkı 2'ye indirdi: 3-1.

KAÇTI!

77' Muleka ceza alanında Redmond'a attı, İngiliz yıldız müsait pozisyonda çerçeveyi bulamadı.

Mücadele sona erdi.

Beşiktaş-Serik Belediyespor 11'ler:

Beşiktaş: Ersin, Necip, Welinton, Montero, Tayfur, Atiba, Kerem, Oğuzhan, Alli, Muleka, Redmond

Serik Belediyespor: Mehmet, Fırat, Erdoğan, Oğuzhan, İsmet, Mehmet, Sergen, Sebahattin, Hasan Ali, Burak, Muhammet