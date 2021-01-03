ÖZET Beşiktaş-Pınar KSK maç sonucu: 72-84

ING Süper Ligi'nde ilk yarının son haftasında; 6 maçtır mağlubiyet yüzü görmeyen Beşiktaş ile Pınar Karşıyaka karşı karşıya geldi. Genç kadrosuyla dikkat çeken ve sezona kötü bir giriş yapmasına rağmen toparlanmayı başaran Siyah-Beyazlılar, liderlik mücadelesi veren Pınar Karşıyaka önünde elinden geleni yapsa da, skor farkını kapatamadı, evinde 84-72 yenildi. Bu sounçla İzmir ekibi 15. maçında 12. galibiyetini alırken, 8. kez kaybeden Beşiktaş’ın6 maçlık serisi de sonlanmış oldu.

Skor avantajını korudu

Karşılaşmaya istediği gibi başlayamayan Beşiktaş karşısında Karşıyaka ilk çeyreği 26-17 üstün geçti. Siyah-Beyazlılar savunmaya oranla hücumda bir türlü ritim bulamayınca devreyi de 45-34 geride kapattı. Daha tempolu geçen üçüncü çeyrekte Kartal farkı kapatmaya çalışsa da Karşıyaka skor avantajını iyi kullandı ve son bölüme de 67-54 üstün girdi. 4.çeyrekte de durum değişmedi, konuk ekip kontrollü bir oyunla, rakibinin geri dönüşüne izin vermedi ve maçı 84-72 kazandı.



