(ÖZET) Beşiktaş - Malmö maç sonucu: 0-1

Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu son maçında Malmö'ye kendi evinde 1-0 mağlup oldu. Quaresma, 65. dakikada gördüğü direkt kırmızı kartla takımını 10 kişi bırakarak büyük tepki gördü. Son haftaya Malmö'nün 1 puan önünde giren Beşiktaş, rakibine geçilerek grupta 3. sıraya indi ve 2018/19 sezonunda Avrupa macerası sona erdi. Gruptaki diğer maçta Genk, Sarpsborg'u 4-0 mağlup etti. Bu skorlarla maalesef Genk ve Malmö tur atlayan ekipler oldu.

Aralık 2017'de Şampiyonlar Ligi grubunu namağlup ve lider bitiren ilk Türk takımı olarak tarihe geçen Beşiktaş, Aralık 2018'de Avrupa Ligi'ne grup aşamasında veda etti.

MAÇTAN DAKİKALAR:

2. dakikada Beşiktaş, tehlikeli geldi. Quaresma'nın içeriye yerden gönderdiği topu Vagner Love arkasındaki Mustafa'ya bıraktı. Mustafa'nın gelişine vurduğu şut kaleci Dahlin'de kaldı.

Beşiktaş 2 kez direği geçemedi

9.dakikada Kara Kartal, art arda 2 kez direğe takıldı. Quaresma'nın pasına harika bir koşu yapan Dorukhan sağ tarafta topla buluştu ve sert bir orta açtı. Altıpas içinde Necip'in şutu direkten döndü ve Love'ın önünde kaldı. Vagner Love kaleye yollamak istedi, bu kez de çizgideki savunmaya çarpan top üst direkten döndü.

Quaresma alkış aldı

16.dakikada Beşiktaş Vagner Love'ın yerde kalmasıyla tehlikeli bölgeden frikik kazandı. Quaresma frikiği Ljajic'e bıraktı ve tribünlerden alkış aldı. Ljajic'in kullandığı serbest vuruşta top üstten auta gitti.

22. dakikada Malmö atağında Rieks, ceza alanı dışından çok sert vurdu, top üstten az farkla auta çıktı.

31. dakikada kendisini unutturan ve Malmö savunma arkasına iyi hareketlenen Mustafa Pektemek, Ljajic'in pasında kaleci Dahlin ile karşı karşıya geldi. Mustafa Pektemek'in çaprazdan sol ayağıyla vuruşunda top az farkla direğin yanından auta gitti.

Vodafone Park'ta ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

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Beşiktaş-Malmö maçında 2. yarının ilk düdüğü çaldı

İkinci yarıya Malmö iyi başladı. 47. dakikada Ceza yayının üzerinden Rosenberg çok sert vurdu, Karius topu son anda kornere çeldi.

Malmö öne geçti

51. dakikada Rosenberg'in pasıyla savunma arkasına sarkan Antonsson, hızla içeri sokuldu. Karşı karşıya pozisyonda yerden bir vuruşla top köşeden ağlara yolladı. Temsilcimiz Beşiktaş'a bir üst tur için gol gerekiyor.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 55. dakikada Malmö'de Safari yerini Brorsson'a bıraktı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 60. dakikada Gökhan Töre, Oğuzhan'ın yerine oyuna dahil oldu. Beşiktaş taraftarları oyundan çıkarken Oğuzhan Özyakup'u protesto etti.

SARI KART | 61. dakikada ani gelişen Malmö atağını faulle kesen Necip Uysal sarı kart gördü.

Quaresma'ya büyük tepki

Beşiktaş, Ricardo Quaresma'nın direkt kırmızı kart görmesi nedeniyle 65. dakikada 10 kişi kaldı. Beşiktaş taraftarları kırmızı kart gören Ricardo Quaresma'ya sahadan çıkarken büyük tepki gösterdi.

71. dakikada sağ kanattan gelişen Malmö atağında Rosenberg ortaladı. Ön direğe iyi hareketlenen Rieks'in vuruşunda top direk dibinden auta çıktı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 72. dakikada Vagner Love, yerini Larin'e bıraktı.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 78. dakikada Mustafa Pektemek'in yerine Fatih Aksoy oyuna dahil oldu.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 80. dakikada Malmö'de Soren Rieks yerini Eric Larsson'a bıraktı.

Ah Larin ah...

88. dakikada Cyle Larin çalımlarla ceza sahasına kadar girdi. Karşı karşıya kaldığı pozisyonda pas atmak yerini kaleyi düşünen Larin, Dahlin'e geçemedi. Dönen pozisyondan Malmö çok etkili geldi.

Sağ kanattan içeri çevrilen topu bomboş durumdaki Christiansen aldı ve karşı karşıya pozisyonda gelişine vurdu. Karius'tan dönen topa bu kez röveşatayı vurdu ancak top bu kez de direk dibinden auta çıktı.

90 dakika sona erdi ve Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi I Grubu son hafta maçında Malmö'ye kendi sahasında 1-0 mağlup oldu.

Beşiktaş - Malmö maçından notlar

Gökhan Gönül şoku

Teknik direktör Şenol Güneş eksik futbolcuların bir hayli fazla olmasından dolayı seçeneği az olan bir kadro kurmak zorunda kaldı. Kaleyi yine Karius'a emanet eden Güneş, stoper mevkinde Pepe ve Roco'nun yokluğunda son dört maçta olduğu gibi Necip Uysal - Vida ikilisine görev verdi. Sağ bekte Gökhan Gönül'ün son dakikada sakatlanmasıyla ilk 11'e Dorukhan Toköz girdi.

Aytemiz Alanyaspor maçında sakatlık geçiren ve 5 gündür dinlendirilen Dorukhan'ı riske etmek istemeyen Güneş, Gökhan Gönül'ün sakatlık yaşamasıyla iyileştiğini söyleyen Dorukhan'ı kadroya dahil etti. Defansın diğer ismi ise sol bekte Adriano oldu. Tolgay'ın kadro dışı, Atiba'nın listede olmaması, Dorukhan'ın sağ beke geçmesi ve yine bir orta saha oyuncusu olan Necip'in de zorunlu olarak stopere geçmesiyle Medel - Oğuzhan'dan başka alternatifi kalmayan Şenol Güneş, orta sahayı bu iki isme teslim etti.

Hücum hattında da Quaresma ve Ljajic'in yanında son maçlarda olduğu gibi yine Mustafa Pektemek'i oynatan tecrübeli teknik adamın santrfordaki tercihi ise Vagner Love oldu.

Beşiktaş'ta 9 eksik

Beşiktaş, Malmö karşısına sakat ve kadro dışı oyuncular yüzünden oldukça eksik bir kadro ile çıktı. Milli takımlarında sakatlandıktan sonra devreyi kapatan Pepe ve Roco'nun yanı sıra bireysel koşulara yeni başlayan Ryan Babel ve iki hafta önce sakatlanan Caner de kadroda yer almadı. Son dakika sakatlığı yaşayan Gökhan Gönül ve iki haftalık sakatlığının ardından ilk kez dün takım çalışmasında yer alan Jeremain Lens riske edilmeyen diğer oyuncular oldu. Bu altı futbolcuya ek olarak UEFA listesinde olmayan Atiba Hutchinson ve Güven Yalçın ile süresiz kadro dışı bırakılan Tolgay Arslan'la birlikte eksik futbolcu sayısı 9'a yükseldi.

Yedek kulübesinde 6 futbolcu

Siyah beyazlı takımda eksik futbolcuların bir hayli fazla olması yedek kulübesini de etkiledi. Eksik esame listesinde A takım seviyesinde sadece 4 futbolcu yer aldı. Bu isimlerden ikisi kaleci Tolga Zengin diğeri de genç futbolcu Fatih Aksoy olurken hamle oyuncusu olarak Şenol Güneş'in elinde sadece Gökhan Töre ve Cyle Larin kaldı. Yedek kulübesinin diğer iki oyuncusu ise altyapı oyuncuları Kartal Yılmaz ile Erdem Seçgin oldu.

Malmö başkanı unutulmadı

Beşiktaş ile Malmö arasında oynanan müsabaka öncesi, geçtiğimiz hafta hayatını kaybeden Malmö Başkanı Hakan Jeppsson unutulmadı. 57 yaşında hayata gözlerini yuman Jeppsson için iki takım oyuncuları ve tüm stat saygı duruşunda bulunurken, siyah beyazlı taraftarlar Hakan Jeppsson'ı alkışladı.