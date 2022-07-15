(ÖZET) Beşiktaş-Mainz hazırlık maçı sonucu: 1-0

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Valerien Ismael yönetimindeki Beşiktaş , Avusturya etabında üçüncü ve son hazırlık maçında Mainz ile karşılaştı. Siyah Beyazlılar, Kufstein Arena'da oynanan maçı Cenk Tosun'un 24. dakikada attığı golle 1-0 kazandı.

Beşiktaş'ın yeni transferleri Wout Weghorst ve Jackson Muleka, Siyah Beyazlı formayı ilk kez Mainz karşısında giydi, iki futbolcu da ikinci yarının başında oyuna dahil oldu. Hollandalı golcü, Emirhan Delibaş'ın yerine, Kongolu hücumcu ise Cenk Tosun'un yerine girdi.









Cenk Tosun'un Beşiktaş'a galibiyeti getiren golü.

İlk hazırlık maçında Alman ekibi Werder Bremen'i 2-1'le geçen, devamında ise Çek temsilcisi Viktoria Plzen maçında sahadan 0-0'lık eşitlikle ayrılan Kara Kartal, Mainz engelini aşarak Avusturya kampını 2 galibiyet, 1 beraberlikle noktaladı.