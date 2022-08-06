(ÖZET) Beşiktaş - Kayserispor maç sonucu: 1-0

Süper Lig'in ilk haftasında Beşiktaş sahasında Kayserispor'u konuk etti. Mücadele dozu yüksek maçta skoru belirleyen isim 90+6'da sahneye çıkan Rachid Ghezzal oldu. İki takımdan da bir oyuncunun kırmızı kart gördüğü maçın özellikle 2. yarısı nefesleri kesti. Alınan bu sonuçlar Beşiktaş yeni sezona 3 puanla 'Merhaba' demiş oldu.





SÜPER LİG PUAN DURUMU İÇİN TIKLAYINIZ

Maçtan dakikalar

Maçta dakikalar 6'yı gösterdiğinde ilk şut Beşiktaş cephesinden geldi. Ceza alanı önünde topla buluşan Weghorst'un şutu yandan auta gitti.

Kayserispor gole çok yaklaştı

Mücadelenin 9. dakikasında Kayserispor gole çok yaklaştı. Gavranovic bomboş karşı karşıya pozisyonda golü kaçıran isim oldu. Hızlı kullanılan taç atışında Bertolacci tek pasta Gavranovic'i karşı karşıya bıraktı ancak İsviçreli oyuncu net pozisyonda topu auta vurdu.









16. dakikada Beşiktaş tehlikeyi yaratan taraf oldu. Sol kanatta topla buluşan Masuaku'nun ortasında Kartal Kayra ayağını topa uzattı ancak vuruş doğrudan auta gitti.

Beşiktaş penaltı bekledi

Maçın 21. dakikasında Beşiktaş penaltı bekledi. Rosier'in içeri doldurduğu topta Onur yine göğsüyle kalecisine topu bıraktı. Pozisyon sonrası Beşiktaş cephesi elle oynama gerekçesiyle penaltı beklediler ancak hakem Ümit Öztürk oyunu devam ettirdi.

*Cenk Tosun maça yedek başladı.

Üst üste Kayserispor atakları

32. dakikada Kayserispor tehlikeli olabilecek bir ataktan faydalanamadı. Hosseini'nin uzun pasında ceza alanında topla buluşan Mame Thiam vuruşunu yapamadan önce Rosier araya girerek topu kornere gönderdi.

Karşılaşmanın 33. dakikasında uzaktan şutla Kayserispor gole yaklaştı ancak kaleci Ersin Destanoğlu izin vermedi. Carole'un pasında topla buluşan Cardoso uzak mesafeden kaleyi denedi, Ersin Destanoğlu topu kurtardı.









Maçta dakikalar 40'ı gösterdiğinde Beşiktaş tehlikeli geldi. Ancak Siyah Beyazlı ekip, Kayserispor savunmasını aşamadı. Ceza alanında topla buluşan Salih Uçan pasını Weghorst'a verdi, Weghorst'un vuruşu savunmada sekerek kornere çıktı.

Weghorst gole yaklaştı

44. dakikada Beşiktaş Weghorst ile gole çok yaklaştı. Saiss'in pasıyla sol kanatta topla buluşan Masuaku yerden ortaladı, savunmadan seken topa gelişine vuran Weghorst'un vuruşu kalecide kaldı.

Mücadelenin ilk yarısında gol sesi çıkmadı ve ekipler 0-0 eştilikle soyunma odasının yolunu tuttular.

*Beşiktaş'ın yeni transferleri Romain Saiss, Arthur Masuaku, Gedson Fernandes, Jackson Muleka ve Wout Weghorst yeni sezonun ilk maçında sahne aldı.

Maçın 2. yarısına iki takım da maça başladıkları 11'lerle devam ettiler.

Zorunlu değişiklik

Mücadelenin 2. yarısında Kayserispor şanssız bir sakatlıkla başladı. Mame Thiam rakip ceza sahasında yerde kaldı. Kenara değişiklik işareti yapıldı ve tecrübeli futbolcu 50. dakikada sakatlanarak yerini Gökhan Sazdağı'na bıraktı.

Kayserispor net fırsattan yararlanamadı

Mücadelenin 55. dakikasında Kayserispor net bir fırsattan yararlanamadı. Kayserispor hızlı çıktı, ceza alanı çevresinde topla buluşan Gavranovic'in Emrah'a yaptığı ortada son anda Masuaku araya girdi ve top kornere gitti. Korner sonrası yaşanan karambolde Kolovetsios'un vuruşu savunmadan sekerek kornere gitti.

58. dakikada Beşiktaş ilk oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. Jackson Muleka kenara gelirken, Kevin N'Koudou oyuna giren isim oldu.

Weghorst dokunamadı

61. dakikada bu kez gole çok yaklaşan Beşiktaş oldu. N'Koudou'nun oyuna giremsinin ardından Siyah Beyazlılar daha fazla rakip yarı sahada gözükmeye başladı. N'Koudou'nun falsolu ortasında önce Weghorst sonra Ghezzal topa vuramadı.

Kırmızı kart

Maçın 67. dakikasında Kayserispor'da Karimi, kendi yarı sahasında ceza yayı üzerinde Salih Uçan'a yaptığı hareket sonrası hakem Ümit Öztürk tarafından 2. sarı kartla cezalandırıldı ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı.

10 kişi kalan Kayserispor'dan üst üste oyuncu değişiklikleri geldi. Bertolacci yerini Campanharo'ya, Gavranovic yerini Mustafa Pektemek'e bıraktı.

Beşiktaş tehlikeli noktadan serbest vuruş kazandı. Topun başına Rachid Ghezzal geçti. Tecrübeli futbolcu barajı geçemedi ve seken top kornere gitti.

Ghezzal'a geçit yok

72. dakikada Beşiktaş Ghezzal ile gole çok yaklaştı ancak kaleci Bilal geçit vermedi. Salih'in kornerinde arkaya açılan topta Ghezzal önünü açıp şutu çekti, kaleci Bilal başarılı bir şekilde çelmeyi başardı.

Maçta dakikalar 77'yi gösterdiğinde Valerien Ismael rakibin 10 kişi kalmasının avantajını kullanmak için tüm kozlarını sahaya sürmeye başladı. Kartal Kayra Yılmaz oyundan çıkan isim olurken, Cenk Tosun oyuna dahil oldu.

Üst üste Beşiktaş atakları gelmeye devam etti. 79. dakikada sol çaprazdan topla buluşan Salih Uçan müthiş bir plase çıkarttı, top direğin hemen üstünden auta çıktı.

81. dakikada sol kanattan Saiss'in yaptığı ortaya Kolovetsios müdahale etti, Beşiktaş cephesi elle oynama gerekçesiyle itirazda bulundu. Hakem Ümit Öztürk devam kararı verdi.

Gol, VAR ve ofsayt

Masuaku'nun ortasında Weghorst kafayı vurdu, Cenk'e doğru açılan topu son anda savunma kornere gönderdi. Kornerin ardından ceza alanında yaşanan karambolde topu önünde bulan Cenk Tosun topu ağlara gönderdi. VAR incelemesinin ardından golde ofsayt olduğu belirlendi ve filelere giden meşin yuvarlak gol değeri kazanmadı.

Cenk Tosun kırmızı kart gördü

Maçın duraklama anlarında Cenk Tosun üst üste gördüğü üst üste sarı kartlarla kırmızı kart gördü ve takımını sahada 10 kişi bıraktı.

Ghezzal hayat verdi

GOL | Maçın 90+6. dakikasında sahneye Ghezzal çıktı ve Beşiktaş'ı 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Rosier'in taşıdığı topta Weghorst ceza alanı dışındaki Ghezzal'a bıraktı, Cezayirli oyuncu yerden sert bir plase ile toplu ağlara gönderdi.

Karşılaşma sona erdi. Beşiktaş, ligin ilk maçında Kayserispor'u 1-0 mağlup etmeyi başardı. Bu sonuçla beraber Beşiktaş sezona galibiyet ile başlarken Beşiktaş'ın bu sezonki ilk golü Ghezzal'in ayağından gelmiş oldu.

BEŞİKTAŞ'IN FİKSTÜRÜ İÇİN TIKLAYINIZ

KAYSERİSPOR'UN FİKSTÜRÜ İÇİN TIKLAYINIZ

Beşiktaş - Kayserispor 11'ler...

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Necip, Saiss, Masuaku, Kartal, Salih, Gedson, Ghezzal, Weghorst, Muleka.

Kayserispor: Bilal, Onur, Hosseini, Kolovetsios, Carole, Cardoso, Karimi, Bertolacci, Emrah Başsan, Gavranovic, Mame Thiam.

*Beşiktaş'ın yeni transferi Masuaku, Kayserispor maçında ilk 11'de kendine yer buldu.

Maçtan notlar

Yeni transferler 11'de

Siyah-beyazlı ekibin transfer döneminde kadrosuna kattığı Arthur Masuaku, Roman Saiss, Gedson Fernandes, Jackson Muleka ve Wout Weghorst, ilk kez resmi bir maçta Beşiktaş formasıyla görev yaptı.

Siyah-beyazlı ekibin transfer döneminde kadrosuna kattığı isimler Kayserispor mücadelesine 11’de başladı. Daha önce Sampdoria ile oynanan hazırlık maçında Beşiktaş taraftarının önüne çıkan Roman Saiss, Gedson Fernandes, Jackson Muleka ve Wout Weghorst’un yanı sıra geçtiğimiz haftaiçi kadroya dahil edilen Arthur Masuaku ilk kez resmi bir maçta Beşiktaş formasını terletti. Yine transfer döneminde gelen Cenk Tosun ve Emrecan Uzunhan ise mücadeleye yedek kulübesinde başladı.

Beşiktaş’ta orta saha oyuncuları Kartal Kayra Yılmaz ve Salih Uçan, yeni sezonla birlikte takıma döndü. Geçtiğimiz sezonunun ikinci yarısını Medipol Başakşehir’de geçiren Salih Uçan ve sezon boyunca Ümraniyespor’da görev alan Kartal Kayra Yılmaz, siyah-beyazlı takıma geri döndü. İki oyuncu Kayserispor mücadelesinde ilk 11’de görev aldı. Ayrıca geçtiğimiz sezon Çaykur Rizespor ’da forma giyen Tyler Boyd ise yedek kulübesinde karşılaşmaya başladı.

Bütün oyuncular aynı anda ısındı

Siyah-beyazlı ekibin Kayserispor’u konuk ettiği karşılaşma öncesinde kadroda yer alan bütün oyuncuların birlikte ısınma çalışmaları yapması dikkat çekti.

Beşiktaş’ta geçtiğimiz sezonlarda ilk 11 oyuncuları ve karşılaşmaya yedek başlayan oyuncuların maç öncesi hazırlıkları farklı olurdu. İlk 11’de başlayan futbolcular, ısınma hareketlerini gerçekleştirirken, yedek oyuncular daha çok 5’e 2 ve top kapma çalışmaları yapardı. Teknik direktör Valerien Ismael’in Kayserispor maçı öncesinde bütün oyuncularına aynı ısınma hareketlerini yaptırması dikkatlerden kaçmadı.









Stat: Vodafone Park

Hakemler: Ümit Öztürk xx, Osman Gökhan Bilir xx, Murat Tuğberk Curbay xx

Beşiktaş: Ersin xx, Rosier xx, Necip xx, Saiss xx, Masuaku xx, Salih xx, Gedson xx, Kartal xx (Cenk Tosun dk. 77 x), Ghezzal xxx, Muleka xx (N’koudou dk. 56 x), Weghorst xxx

Yedekler: Emre Bilgin, Montero, Emrecan Uzunhan, Umut Meraş, Oğuzhan Akgün, Berkay Vardar, Boyd, Kenan Karaman

Teknik Direktör: Valerien Ismael

Kayserispor: Bilal xx, Onur xx, Hosseini xx, Kolovetsios xx, Carole xx, Cardoso xx (Ramazan Civelek dk. 89 ?), Karimi xx, Bertolacci xx (Campanharo dk. 69 x), Emrah xx (Mensah dk. 89 ?), Thiam xx (Gökhan Sazdağı dk. 50 x), Gavranovic xx (Mustafa Pektemek dk. 69 x)

Yedekler: Cenk Gönen, Yaw Ackah, Mane, İlhan Parlak, Nurettin Korkmaz

Teknik Direktör: Çağdaş Atan

Gol: Ghezzal (dk. 90+ 6) (Beşiktaş)

Kırmızı kartlar: Karimi (dk. 67) (Kayserispor), Cenk Tosun (dk. 90+1) (Beşiktaş)

Sarı kart: Gedson (Beşiktaş)