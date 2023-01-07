(ÖZET) Beşiktaş - Kasımpaşa maç sonucu: 2-1

Beşiktaş , Spor Toto Süper Lig 'in 18. haftasında Kasımpaşa'yla kozlarını paylaştı. Siyah-Beyazlı takım geçen haftayı BAY geçmiş önceki haftada Adana Demirspor'u tek golle devirmişti. Siyah-Beyazlılar galibiyet serisi yakalamak adına bu mücadeleyi kazanmak istiyordu. Selçuk İnan'la ilk galibiyetini geçen hafta alan Kasımpaşa ise deplasmanda sürpriz peşindeydi.





Mert Günok yıldızlaştı

Zorlu mücadelede tecrübeli teknik adam Şenol Güneş'in planları tuttu. Taraftar desteğini arkasına alan Kara Kartal 28'de Cenk Tosun'la öne geçti. İlk devrede yıldızlaşan isim ise Beşiktaş'ın kalecisi Mert Günok oldu. Karşı karşıya pozisyonlarda rakiplerine gol izni vermeyen deneyimli eldiven, Siyah-Beyazlılar'ı adeta maçta tuttu. 45+6'da ise Wout Weghorst sahneye çıktı ve Beşiktaş soyunma odasına 2-0 önde gitti.

Paşa'dan çok Beşiktaş...

İkinci devrede tempo ilk yarıya oranla biraz daha düşüktü. Beşiktaş girdiği birkaç pozisyondan yararlanamadı. 68'de Ahmet Engin, Mamadou Fall'ın asistinde golünü atıp farkı 1'e indirdi. Bu dakikanın ardından Paşa'nın baskısından çok Beşiktaş'ın skoru rahatlatmak adına gol arayışı vardı. Fakat kalan bölümden başka gol sesi çıkmadı ve mücadeleyi Kara Kartal 2-1 kazandı.

4 maçta 3 yenilgi

Bu sonuçla Beşiktaş iki maçlık galibiyet serisi yakaladı ve puanını 29'a çıkarttı. Kasımpaşa ise Selçuk İnan'la ligde çıktığı 4. maçında 3. yenilgisini aldı ve 18 puanda kaldı.

CANLI ANLATIM

1' Mücadelenin hakemi Zorbay Küçük ilk düdüğü çaldı, karşılaşma başladı.

17' Hajradinovic sol kanattan korneri kullandı, Graovac'ın kafa vuruşunda top kalenin üstünden auta çıktı.

21' Redmond'ın ceza alanının sağ çaprazından vurdu, kaleci Ertuğrul gole izin vermedi.

MERT İZİN VERMEDİ!

22' Eysseric'in pasıyla ceza alanında topla buluşan Ouanes'in sol çaprazdan karşı karşıya pozisyonda yaptığı vuruşta açıyı iyi kapatan Mert Günok gole izin vermiyor.

GOL!

29' Savunmadan seken topta Salih Uçan havadan Cenk Tosun'a yolladı, bir anda kaleciyle karşı karşıya kalan Cenk vuruşunda Ertuğrul'u geçmeyi başardı. Beşiktaş 1-0 önde.

39' Tirpan sağ kanattan ortaladı, Ouanes kafayı vurdu ancak isabetsiz.

ÇOK NET KAÇTI!

43' Ahmet Emin sol kanattan içeri pası gönderdi, savunmaya çarpan topla Beşiktaş defansı bir anda duraksadı araya giren Fall kaleci Mert'le karşı karşıya kaldı, tecrübeli eldiven yine gole izin vermedi.

45' İlk yarının sonuna +6 ekleniyor.

GOL!

45+6' Hızlı gelişen Beşiktaş atağında Redmond aradan Weghorst'a oynadı, Hollandalı yıldız sol çaprazdan yerden sert vurdu, kaleci Ertuğrul'un müdahalesiyle top filelerde. Beşiktaş 2-0 önde.

İlk devre sona erdi.

46' İkinci yarı başladı.

66' Weghorst penaltı noktası üzerinde topla buluştu, 4 oyuncu arasından vurdu ancak kaleci Ertuğrul'un üzerine...

GOL!

69' Atiba geri pasında hata yaptı, Fall'da kaldı top. Fall sağ kanattan içeri ortaladı, Ahmet Engin ceza sahası çizgisi üzerinden çok sert bir kafa vuruşu yaptı, top kaleci Mert'in bakışları arasında filelerle buluştu.

73' Jackson Muleka'nın ceza sahası dışından kaleye gönderdiği sert şutunda Ertuğrul Taşkıran topu kornere çelmeyi başarıyor.

77' Fernandes'in sol kanattan ceza alanına gönderdiği ortasına yükselen Muleka'nın kafa vuruşunda Ertuğrul Taşkıran başarılı.

86' Fall goldeki gibi sağdan ceza alanına ortaladı, Ahmet Engin kafayı vurdu ancak bu kez çerçeveyi bulamadı.

89' Sağ kanattan kazanılan korneri kullanan Eysseric'in ceza alanına gönderdiği topa Graovac vurdu, kaleci Mert yine başarılı.

90' Maçın son bölümüne 6 dakika uzatma ekleniyor.

Karşılaşma sona erdi.

Beşiktaş - Kasımpaşa 11'ler

Beşiktaş: Mert, Tayfur, Welinton, Tayyip, Masuaku, Salih, Gedson, Cenk Tosun, Redmond, Nkoudou, Weghorst

Kasımpaşa: Ertuğrul, Hadergjonaj, Graovac, Donk, Yasin, Tırpan, Aytaç, Eysseric, Fall, Mortadha, Hajradinovic.