(ÖZET) Beşiktaş-İstanbulspor maç sonucu: 4-0

Valerien Ismael'le yolların ayrılmasının ardından takımın başına Şenol Güneş'i getiren Siyah-Beyazlılar tecrübeli hocayla birlikte yeni bir sayfa açtı. 5-2'lik Ümraniyespor galibiyetiyle moral bulan Kara Kartal 2-1'lik Galatasaray mağlubiyeti yaşasa da camiaya gelecek adına umut verdi.

Gözünü zirveye dikti

Gözünü zirveye diken ve Dünya Kupası arası sonrasında seri galibiyetler almayı hedefleyen Beşiktaş bu arayı kısa bir kamp dönemi olarak görüyor. Bu doğrultuda günde çift idmanla hazırlanan Siyah-Beyazlılar bugün de Süper Lig ekibi İstanbulspor'la hazırlık maçında karşı karşıya geldi.

Cenk'ten önce gol, sonra asist

Şenol Güneş as kadroya yakın bir 11'le sahaya çıkarken ilk yarıyı Nathan Redmond'un tek golüyle Beşiktaş 1-0 önde kapattı. İkinci devreye ise Kara Kartal fırtına gibi başladı. 47'de penaltıdan Cenk Tosun ağları sarstı, 48'de Cenk asisti yaptı, Kerem Atakan Kesgin fileleri havalandırdı ve 51'de Muleka pası verdi, İngiliz yıldız Dele Alli maçın skorunu belirledi. Beşiktaş'ın son 3 golünü 4 dakikada bulması dikkat çekti.

MAÇTAN DAKİKALAR:

1' Karşılaşma başladı.

GOL!

23' Nathan Redmond yay üzerinden vurdu, savunmaya çarpan top yön değiştirdi ve ağlarla buluştu. Beşiktaş 1-0 önde.

İlk yarı sona erdi.

46' İkinci devre başladı.

GOL!

47' Cenk Tosun penaltıdan farkı 2'ye çıkarttı.





GOL!

48' Cenk Tosun sol çaprazdan topla ceza alanına girdi, yay üzerindeki Kerem Atakan Kesgin'i gördü, genç oyuncu sağ köşeye bıraktı: 3-0.

GOL!

51' Muleka hemen solundaki Cenk'e yolladı, Cenk dokunmadı, Dele Alli karşı karşıya pozisyonda fileleri sarstı. Beşiktaş 4 dakikada 3 gol birden buldu! 4-0.

Mücadele sona erdi.

Beşiktaş-İstanbulspor maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Vodafone Park'ta oynanacak Beşiktaş-İstanbulspor hazırlık maçı bugün oynanacak ve saat 19.00'da başlayacak. S Sport'tan naklen yayınlanacak maçın canlı skor takibi haberimizde olacak.

Beşiktaş-İstanbulspor 11'leri:

Beşiktaş: Mert Günok, Tayfur, Welinton, Emrecan, Montero, Berkay, Kerem Atakan, Dele Alli, Redmond, Muleka, Cenk Tosun.

İstanbulspor: ﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿﻿Jensen, Oğuzhan, Ologo, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Cajic, Melih, Emir Kaan, Vefa Temel, Rroca, İbrahim Yılmaz.







