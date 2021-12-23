(ÖZET) Beşiktaş - Göztepe maç sonucu: 2-1

Süper Lig'in 18. haftasında Beşiktaş , 1-0 geriye düştüğü maçta Göztepe 'yi sahasında 2-1 mağlup etti. Beşiktaş'ın gollerini Larin ve Ghezzal atarken Göztepe'nin golü Ndiaye'den geldi. Göztepe'de Soner penaltıdan yararlanamazken Beşiktaş'ta Rosier kırmızı kart gördü.

Maçtan önemli dakikalar

Beşiktaş - Göztepe maçı başladı.

Vodafone Park'ta şok!

Göztepe maça adeta golle başladı. Taç atışı sonrası Oğuzhan'ın yanlış pasında topla buluşan Ndiaye topu filelere gönderdi ve 3. dakikada Göztepe 1-0 öne geçti.

11. dakikada Oğuzhan'ın pasıyla sol kanatta hareketlenen Larin topu yay içindeki Josef'e aktardı. Josef şut çekecek gibi yapıp topu ceza sahasının sağ çaprazındaki Ghezzal'e aktarmak istedi. Ancak Ghezzal ile Josef anlaşamayınca top auta çıktı.

19.dakikada Pjanic'in pasıyla savunmanın arkasına sarkan Batshuayi, ceza sahasına girer girmez yerden sağ köşeye doğru vuruşunu yaptı ve topu ağlara gönderdi. Ama yan hakemin bayrağı havada. Ofsayt.

Larin eşitliği getirdi

31.dakikada Ghezzal'ın pasıyla yarı sahasından hareketlenen Rıdvan Yılmaz'ın ara pasında Josef topla buluştu . Josef'in ceza yayına ortasında topla buluşan Oğuzhan boş durumda olan larin'e çok güzel pas attı ve Larin skoru 1-1'e getirdi.

35. dakikada Soner'in pasıyla sol çaprazda topla buluşan Tijanic, topu sağına çekip uzak köşeye doğru vuruşunu yaptı. Top üst direkten döndü.

Ersin penaltıyı kurtardı!

39. dakikada Ceza sahasının sağında topla buluşan Ndiaye, şık bir topuk pasıyla Kerim'i topla buluşturdu. Kerim topu sürerek şut açısı bulmaya çalışırken Montero ile girdiği ikili mücadelede yerde kaldı. Hakem penaltı noktasını gösterdi. Topun başına geçen Soner'in penaltısını Ersin Destanoğlu kurtardı!

İlk yarı 1-1 sona erdi.

İkinci yarı başladı.

50. dakikada Larin'in pasıyla sağ kanatta topla bulıuşan Rosier'in yerden ceza sahasına çevirdiği topa Batshuayi gelişine sert vurdu. Top savunmadan döndü.

Ghezzal'dan harika gol!

60. dakikada Batshuayi'nin pasıyla Gmztepe ceza sahası yayında topla buluşan Ghezzal çalım atıp kaleye şutunu çekti ve güzel bir golle Beşiktaş'ı 2-1 öne geçirdi.

63. dakikada Larin'in pasıyla sol çaprazdan ceza sahasına sokulan Batshuayi'nin uzak köşeye doğru yaptığı sert vuruşta İrfan Can gole izin vermedi.

74. dakikada Josef'in pasıyla ceza sahası yayında topla buluşan Ghezzal, rakibinden sıyrılıp ceza sahasına doğru sokulmak isterken yerde kaldı. Atakan bu faulü nedeniyle sarı kart gördü. Beşiktaş tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı. Ghezzal'in kullandığı serbest vuruşta barajdan seken top yan direkten döndü.

Rosier kırmızı kart gördü!

82.dakikada Beşiktaş'ta sarı kartı bulunan Rosier, rakibine yaptığı faul sonrası ikinci sarı kartı gördü ve kırmız kartla oyun dışında kaldı.

Kalan dakikalarda başka gol olmadı ve Beşiktaş, 1-0 geriye düştüğü maçta Göztepe'yi 2-1 yenerek 3 puanın sahibi oldu.

Beşiktaş - Göztepe 11'ler:

Beşiktaş: Ersin; Rosier, Vida, Montero, Rıdvan; Josef, Pjanic, Oğuzhan; Ghezzal, Larin, Batshuayi

Yedekler: Emre, Salih, Can, Atiba, Mehmet, Welinton, Kenan, Serdar, Güven, Umut

Göztepe: İrfan Can; Dino, Atınç, Atakan; Berkan, Kerim, Nwobodo, Soner; Halil, Tijanic, Ndiaye

Beşiktaş - Göztepe maçından notlar

Spor Toto Süper Lig'in 18'inci haftasında Beşiktaş sahasında Göztepe'yi konuk etti. Vodafone Park'ta saat 20.00'de başlayan karşılaşmada hakem Ümit Öztürk düdük çaldı. Öztürk'ün yardımcılıklarını Ceyhun Sesigüzel ve Süleyman Özay üstlendi.

Beşiktaş Teknik Sorumlusu Önder Karaveli, Süper Lig'in 17'nci haftasında 2-2 berabere kalınan Fenerbahçe derbisinin 11'inde 2 değişikliğe gitti. Tecrübeli teknik adam savunmada Fenerbahçe karşılaşmasında sakatlanarak oyundan çıkan Necip Uysal’ın yerine Montero’ya, orta alanda ise Can Bozdoğan’ın yerine Oğuzhan Özyakup’u sahaya sürdü.

Kaleyi Ersin Destanoğlu’na formayı veren Karaveli, savunma hattını Rosier, Vida, Montero ve Rıdvan Yılmaz’dan oluşturdu. Savunman hemen önünde Josef’i sahaya süren Karaveli, hücum hattının sağında Ghezzal, ortasında Pjanic ve Oğuzhan Özyakup, solunda ise Larin’i görevlendirdi. Karaveli’nin gol yollarındaki tercihi ise Michy Batshuayi oldu.

OĞUZHAN ÖZYAKUP 11 MAÇ SONRA 11’DE

Siyah beyazlı ekipte Oğuzhan Özyakup, Göztepe maçında 11’de görev aldı. Tecrübeli orta saha oyuncusu son olarak Süper Lig’de Başakşehir’e 3-2 kaybedilen karşılaşmada 11’de görev yapmıştı. Daha sonra lig ve Şampiyonlar Ligi’nde 8 maçta kadroda olan ancak oyuna dahil olmayan Oğuzhan, Şampiyonlar Ligi’nde Sporting, ligde ise Kayserispor ve Fenerbahçe maçlarında oyuna sonradan dahil olmuştu.

SAVUNMADA STOPER TANDEMİ YİNE DEĞİŞTİ

Siyah beyazlı ekipte savunma ortasında görev yapan tandem Göztepe karşılaşmasında da değişti. Fenerbahçe derbisine Vida-Necip ikilisiyle başlayan Önder Karaveli, Necip Uysal’ın sakatlanmasının ardından oyuna Serdar Saatçı’yı dahil etmişti. Karaveli, Göztepe karşısında ise savunmanın göbeğinde Vida’nın yanında Montero’ya şans tanıdı.

MONTERO LİGDE 6 MAÇ SONRA 11’E DÖNDÜ

Beşiktaş’ta Göztepe maçında ilk 11’de görev alan Francisco Montero, ligde 6 maçlık aranın ardından ilk 11’e döndü. Son olarak deplasmanda Hatayspor’a 2-1 kaybedilen karşılaşmada görev alan İspanyol stoper, sonrasında sadece Giresunspor mücadelesinde son 3 dakikada görev yapmıştı. Montero, Şampiyonlar Ligi’nde oynanan Borussia Dortmund mücadelesinde 90 dakika sahada kalmıştı.

ABDULVAHAP ÖKSÜZ UNUTULMADI

Beşiktaş’ta Göztepe maçı öncesinde hayatını kaybeden kulüp personeli Abdulvahap Öksüz, unutulmadı. Kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden Öksüz için Beşiktaşlı futbolcular siyah bantla karşılaşmaya çıktı.

GÖZTEPE’DE 2 DEĞİŞİKLİK

Göztepe Teknik Direktörü Nestor El Maestro, Süper Lig’in 17’nci haftasında iç sahada 1-0 kaybedilen Fatih Karagümrük maçının 11’inde 2 değişikliğe gitti. Sırp teknik adam; savunmanın sağında Murat Paluli’nin yerine Kerim Alıcı, hücum hattında ise Joahovic’in yerine kırmızı kart cezası sona eren Halil Akbunar’ı 11’de sahaya sürdü.

Göztepe’nin Beşiktaş karşısındaki 11’i şöyle: İrfan Can Eğribayat- Arslanagic, Atınç Nukan, Atakan Çankaya, Kerim Alıcı, Obinna, Soner Aydoğdu, Berkan Emir, Tijanic, Halil Akbunar, Ndiaye.