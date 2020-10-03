(ÖZET) Beşiktaş-Gençlerbirliği maç sonucu: 0-1

Beşiktaş, Süper Lig’in 4. haftasında başkent ekibi Gençlerbirliği’ni konuk etti. Siyah-Beyazlılar geçen hafta Konyaspor deplasmanında aldıkları 4-1'lik şok yenilgiyi bu maçı kazanarak unutturmak için sahaya çıktı. Gençlerbirliği ise deplasmanda ilk 3 puanını hanesine yazdırmak için sahadaydı.

Beşiktaş sezonun geride kalan 3 haftasında birer galibiyet, beraberlik ve mağlubiyet alırken, ilk haftayı BAY geçen Gençlerbirliği birer yenilgi ve beraberlik elde etti, galibiyetle tanışamamıştı.

Mücadeleyi Başkent ekibi 8. dakikada Stancu'nun attığı golle 1-0 kazandı. Alınan bu sonuçla iki haftadır mağlup olan Beşiktaş 4 puanda kalmış oldu. Gençlerbirliği ise ilk 3 puanı hanesine yazdırarak puanını 4'e yükseltti.

Maçtan dakikalar

Maç golle başladı

Maçın 8. dakikasında sağ kanattan ceza sahasına gönderilen ortaya Stancu boş pozisyonda kafasıyla vurdu ve deplasmanda takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

Dakikalar 16'yı gösterdiğinde Gençlerbirliği bir kez daha tehlikeli geldi. Beşiktaş'ın kazandığı serbest vuruş sonrasında, kontra atak fırsatı yakalayan konuk ekipte Sefa Yılmaz, Necip'ten sıyrıldıktan sonra ceza sahası içerisine girdi. Sefa pasını altı pas önüne çıkardı ancak Beşiktaş savunması son anda araya girerek olası bir gol tehlikesini önledi.

36.dakikada Beşiktaş tehlikeli geldi. Sağ kanattan ceza sahasına gönderilen ortayı Mensah indirdi. Aboubakar topa dokundu ve üstten auta gitti. Yardımcı hakem de bu pozisyon için ofsayt bayrağını kaldırdı.

Josef'ten klas şut

Beşiktaş ataklarını sıklaştırdı. Siyah beyazlıların atağında top ceza sahası dışında Atiba'ya doğru giderken Gençlerbirliği savunması topu uzaklaştırdı. Josef'e doğru giden topa Brezilyalı yaklaşık 30 metreden ayak içiyle çok şık bir vuruş gerçekleştirdi ancak Gençlerbirliği kalecisi Nordfeldt topu çok iyi bir şekilde çıkardı.

45.dakikada Gençlerbirliği bir kez daha tehlikeli geldi. Sağ kanattan Candeias süratli bir şekilde ceza sahasına girdi, yerden ortasını gönderdi. Kaleci Ersin müdahalesini yaptı. Penaltı noktası üstüne gelen topa Sefa Yılmaz şutunu attı ancak top yandan auta gitti.

Nordfeit engelledi

Maçın 46. dakikasında Beşiktaş net poziyonu kaçırdı. Orta sahada Josef de Souza, Gençlerbirliği atağa çıkarken topu Sefa Yılmaz'dan kaptı. Savunmanın dengesiz yakalandığı bir anda Josef, arkaya bindirme yapan Gökhan'a pasını gönderdi. Gökhan kaleci ile karşı karşıya kaldı, şutunu attı kaleci Nordfeldt net poziyonu engelledi.

İlk yarı Gençlerbirliği'nin Beşiktaş karşısında 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

Beşiktaş maçın 2. yarısına oyuncu değişikliği yaparak başladı. Sergen Yalçın, Dorukhan Toköz'ü kanera alırken, Mensah'ı mücadelenin 2. yarısında sahaya sürdü. Gençlerbirliği ise ilk yarıdaki 11'i ile sahada yer aldı.

Karşılaşmanın 53. dakikasında Gençlerbirliği'nde Candeias'ın kullandığı köşe vuruşu arka direkte Sefa'da kaldı, Sefa'nın ortasına Toure röveşata vuruş yapmayı denedi, ama şutunu Beşiktaş savunması uzaklaştırdı.

Maçta dakikalar 63'ü gösterdiğinde Beşiktaş oyuncu değişikliğine gitti. Siyah Beyazlılar'da oyuna giren isimler Güven Yalçın ve Cyle Larin oldu. Çıkan isimler ise Aboubakar ve Tyler Boyd oldu.

Çizgiden çıkardı

65'te Gençlerbirliği gole yaklaşan taraf oldu. Berat'ın ceza sahasının sağ çaprazından çektiği şutunu kale çizgisinden Montero çıkardı.

Bu kez oyuncu değişikliği Başkent ekibinden geldi. 67. dakikada Furman ve Sefa oyundan çıktı. Ayite ve Mustafa Çeçenoğlu oyuna giren isimler oldu.

Beşiktaş'a sakatlık şoku

73. dakikada Beşiktaş'ın tecrübeli savunmacısı Welinton sakatlandı. Oyuna devam edemedi. Yerine oyuna giren isim Adem Ljajic oldu. Sergen Yalçın oyuna bir müdahalede daha bulundu ve Gökhan Töre'nin yerine Ajdin Hasic oyuna girdi.









Maçta dakikalar 76'yı gösterdiğinde bir hamle de Mert Nobre'den geldi.

Maçın 77. dakikasında Mensah'ın kullandığı köşe vuruşunu ön direkte Gençlerbirliği savunması uzaklaştırdı, ardından ceza yayı üzerinde topla buluşan Hasic'in vuruşu üstten auta gitti.

80'de bu kez tehlikeli gelen taraf Gençlerbirliği oldu. Gençlerbirliği'nde Candeias'ın sağ kanattan yaptığı ortasına ceza sahasında Ayite dokunamadı.

Maçın 82. dakikasında Başkent ekibi son oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. Gençlerbirliği'nde Pierre-Yves Polomat'ın yerine Halil İbrahim Pehlivan oyuna girdi.

Beşiktaş direğe takıldı

90. dakikada Beşiktaş beraberliğe çok ama çok yaklaştı. Rıdvan'ın sol kanattan verdiği orta şut karışımı pasında arka direkte topla buluşan Hasic'in şutu direkten geri döndü.

Gençlerbirliği yan ağlarda kaldı

Savunma güvenliğini 2. plana atan Beşiktaş 90+2. dakikada kalesinde kontra atak gördü. Gençlerbirliği'nde ceza sahasında topla buluşan Sio'nun kaleciyle karşı karşıyayken yaptığı vuruşu üst ağlarda kaldı.

Maçta başka gol pozisyonu olmadı ve Gençlerbirliği sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Maçın 11'leri

Beşiktaş: Ersin, Necip, Montero, Welinton, Rıdvan, Josef, Atiba, Dorukhan, Gökhan, Boyd, Aboubakar

Gençlerbirliği: Nordfeldt, Johansson, Toure, Diego, Polomat, Piris, Berat, Sefa, Furman, Candeias, Stancu

Sergen Yalçın’dan 6 farklı isim!

Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, Gençlerbirliği maçında kadro yapılanmasına gitti. Yalçın, son oynanan Konyaspor maçının ardından ilk 11’de 6 değişiklik yaptı. Süper Lig’in 4. haftasında Beşiktaş, sahasında Gençlerbirliği’ni konuk ediyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Sergen Yalçın, son oynanan ve sahadan 4-1’lik mağlubiyetle ayrıldıkları Konyaspor maçının kadrosunda da büyük değişiklikler yapıp 6 yeni ismi Gençlerbirliği maçı kadrosuna aldı. Siyah-beyazlılarda, Konyaspor maçında forma giyen Vida, Güven Yalçın, Mensah, N’Sakala, Atakan Üner ve Adem Ljajic, Gençlerbirliği maçında yedek soyundu. Yalçın, bu isimlerin yerine ise Montero, Josef de Souza, Atiba, Aboubakar, Rıdvan Yılmaz ve Gökhan Töre’ye 11’de şans verdi.

Aboubakar, Töre ve Josef de Souza ilk kez 11’de

Beşiktaş’ın yeni transferlerinden Aboubakar, Gökhan Töre ve Josef de Souza, Gençlerbirliği maçında ilk kez 11’de forma giydi. Beşiktaş’ın yeni transferlerinden Aboubakar, Gökhan Töre ve Josef, Süper Lig’in 4. haftasında oynanan Gençlerbiliği maçında bu sezon ilk kez 11’de forma şansı buldu. Töre geçen hafta oynanan Konyaspor maçında 61. dakikada, Aboubakar ise 46. dakikada forma giymişti. Lisansı yetişmeyen Josef de Souza ise bu maçta kadroya dahil olmamıştı.

Aboubakar 1220 gün sonra

Beşiktaş’ın golcü oyuncusu Aboubakar, 1220 gün sonra ilk kez siyah-beyazlı forma ile bir mücadeleye 11’de başladı. Beşiktaş 3 Haziran 2017 tarihinde Ankaraspor’u 4-0 mağlup ederken Kamerunlu oyuncu bu mücadelede 1 gol atmıştı. Gökhan Töre ise 707 gün sonra siyah-beyazlı forma ile 11 başladı. Töre son olarak 29 Ekim 2018 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor maçına 11’de başlamıştı. O mücadelede 33. dakikada yerini Caner Erkin’e bırakmıştı.

Josef de Souza ilk kez "siyah-beyaz" dedi

Beşiktaş’ın yeni transferlerinden Josef de Souza ise ilk kez Beşiktaş formasıyla bir mücadeleye çıktı. Geçen hafta lisans işlemleri yetişmeyen 31 yaşındaki Brezilyalı futbolcu, Yalçın tarafından 11’de görevlendirildi.

Beşiktaş’tan Azerbaycan’a destek

Beşiktaş Kulübü, Gençlerbirliği maçında kapalı alt tribüne dev Azerbaycan-Türkiye bayraklarının yer aldığı bir pankart açarak, ‘Tek millet iki devlet. Yalnız değilsin Azerbaycan’ yazdı. Azerbaycan'ın işgal altındaki topraklarını kurtarmaya yönelik operasyonlarına Beşiktaş’tan büyük destek geldi. Gençlerbirliği mücadelesinde siyah-beyazlılar, kapalı alt tribüne Türkiye ve Azerbaycan bayraklarının yer aldığı dev bir pankart astı. Pankartta ise ‘Tek millet iki devler. Yalnız değilsin Azerbaycan’ ifadelerine yer verildi. Öte yandan mücadele öncesinde stat hoparlörlerinden Azeri şarkılar da çalındı.









5 maçta tek galibiyet

Sezona istediği gibi başlayamayan Beşiktaş, 5 resmi karşılaşmada tek galibiyet alabildi. UEFA Şampiyonlar Ligi ön eleme turunda PAOK’a 3-1 mağlup olan siyah-beyazlı takım, ligde ise Trabzonspor’u deplasmanda 3-1 yendi. Fraport TAV Antalyaspor ile evinde 1-1 berabere kalan Beşiktaş, Süper Lig’deki ilk mağlubiyetini ise İttifak Holding Konyaspor karşısında 4-1’lik skorla aldı. Beşiktaş, UEFA Avrupa Ligi’nde Rio Ave karşılaşmasını ise penaltılarda kaybettti.



