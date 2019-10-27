Süper Lig'in 9. haftasında Beşiktaş, sahasında Galatasaray'ı konuk etti.

Siyah-Beyazlılar, 69. dakikada Umut Nayir'in attığı golle derbiyi 1-0 kazanmayı başardı.

Ligde 3. galibiyetini elde eden Beşiktaş, puanını 12'ye çıkarırken bu sezon Şampiyonlar Ligi maçları da dahil olmak üzere gol atamadığı 7. maçı geride bırakan Galatasaray ise Süper Lig'de 13 puanda kaldı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Maç başladı.

1. dakikanın içinde henüz 39. saniyede savunma arkasına atılan topta Umut Nayir, gole çok yaklaştı. Ceza sahası içi sağ çaprazda topla buluşan Umut'un vuruşu Muslera'da kaldı.

25. dakikada Galatasaray, sağ kanattan Feghouli ile etkili geldi. Cezayirli oyuncunun ortasında Andone, altı pas üzerinden vuruşunu yaparken top üstten dışarı gitti.

38. dakikada yine Feghouli, sağ kanattan ortasını yaparken Beşiktaşlı Vida, Andone'den önce topa kritik bir müdahalede bulundu.

Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

İkinci yarı başladı.

46. dakikada Beşiktaş, Diaby ile gole çok yaklaştı. Caner'in savunma arkasına attığı topla buluşan Abdoulay Diaby, vuruşunda topu Muslera'nın üstünden aşırtmak istedi fakat Muslera topu kontrol etti.

47. dakikada Beşiktaş, bu kez Umut Nayir ile gole yaklaştı. Savunmadan seken topu önünde bulan Umut'un dönerek kendini kurtarıp yaptığı vuruşu az farkla dışarı gitti.

SARI KART | Galatasaray'da Ryan Babel, Gökhan Gönül'e yaptığı müdahale sonrası 54. dakikada maçın ilk sarı kartını gördü.

SARI KART | 59. dakikada Galatasaray'da Marcao, tehlikeli gelişen Beşiktaş atağında Diaby'ye yaptığı hareket sonrası sarı kart gördü.

SARI KART | 63. dakikada Galatasaray'da Mariano, hakeme yaptığı itirazlar sonucunda sarı kart gördü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 64. dakikada Beşiktaş'ta Jeremain Lens oyundan çıkarken Adem Ljajic oyuna dahil oldu.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | 68. dakikada Galatasaray'da Younes Belhanda'nın yerine Emre Mor oyuna girdi.

GOL | 69. dakikada Beşiktaş'ta Caner Erkin'in ortasına ön direkte kafayı vuran Umut Nayir, takımını öne geçirdi: 1-0.

SARI KART | Beşiktaş'ta hakeme yoğun itirazlarda bulunan Caner Erkin, 77. dakikada sarı kart gördü.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Galatasaray'da 78. dakikada Mario Lemina'nın yerine Jean Michael Seri oyuna dahil oldu.

OYUNCU DEĞİŞİKLİĞİ | Konuk ekipte Feghouli'nin yerine de Adem Büyük, 78. dakikada oyuna dahil oldu.

Kalan bölümde başka gol olmayınca Beşiktaş, sahadan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Beşiktaş - Galatasaray ilk 11'ler...

Beşiktaş: Karius, Gökhan, Vida, Roco, Rebocho, Elneny, Atiba, Lens, Diaby, Caner, Umut

Galatasaray: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Nzonzi, Feghouli, Belhanda, Lemina, Babel, Andone







