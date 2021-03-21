(ÖZET) Beşiktaş - Fenerbahçe maç sonucu: 1-1

Süper Lig'de şampiyonluk yarışındaki 3 takım için çok önemli olan mücadele berabere bitti. vodafone Park'taki dev derbi 1-1 bitti.

İlk yarısı başabaş geçen mücadelenin ikinci yarısına golle başlayan ise Siyah Beyazlılar'dı. Duran topta kafayı iyi vuran Vida takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golden sonra fiziksel anlamda da Fenerbahçe'ye karşı sahada sağlam duran Beşiktaş oldu. Kaleci Altay kurtarışlarıyla farkın açılmasını önledi.

89'da ceza alanının hemen dışından cepheden harika vuran Ozan Tufan Fenerbahçe adına maça beraberliği getirdi. Bu golden sonra da psikolojik açıdan öne geçen Fenerbahçe karambollerle gol aradı ancak Beşiktaş savunması hata yapmadı.

SÜPER LİG'DE PUAN DURUMU

Maçtan dakikalar...

6' Pelkas'ın uzaklardan şutunda top yandan auta gitti.

12' Fenerbahçe tehlikeli geldi ancak Nazım Sangare'nin sağ kanattan ortası çok kötüydü ve direkt auta gitti.

OSAYI ATAMADI

15' Enner Valencia'nın uzun pasında savunmanın arkasına sarkan Osayi Samuel topu göğsüyle indirdi ancak son dokunuşu yapamadı ve çok önemli bir pozisyonu kaçırdı.

ALTAY'DAN 2 TANE MÜTHİŞ KURTARIŞ!

26' Aboubakar sol çaprazdan ceza alanına girdi, Serdar Aziz'den kurtuluğ şutunu çekti Altay topu kornere çeldi.

Kornerden sonra ceza alanında Atiba topla buluştu, o da iyi vurdu ama Altay yine harika kurtardı.

35' Beşiktaş'ta Larin sarı kart gördü.

NAZIM İNANILMAZ KAÇIRDI

38' Fenerbahçe yine tehlikeli geldi. Sol kanattan Caner'in ortasında ceza alanında seken top Osayi'nin önünde kaldı. Osayi, Nazım'a bıraktı. Nazım bomboş pozisyonda çok kötü vurdu ve topu üstten auta gönderdi.

42' Ghezzal'ın ağ çaprazdan sol ayağıyla arka direğe gönderdiği şut yandan auta gitti.

48' Enner Valencia sarı kart gördü

YİNE DURAN TOP YİNE VİDA!

48' Valencia'nın faulünden sonra kullanılan serbest vuruşta Vida kafayı vurdu ve Beşiktaş 1-0 öne geçti.

VAR'ın yaklaşık 2 dakikalık incelemesinden sonra gol kararı onaylandı.

58’ Fenerbahçe'de İrfan Can oyundan çıkıyor, yerine Sosa giriyor. Samatta'nın yerine de Thiam oyunda...

60' Fenerbahçe'de Serdar Aziz sakatlandı. Tisserand oyunda.

ALTAY YİNE KURTARDI

62' Aboubakar harika bir çalımla kaleci Altay ile karşı karşıya kaldı ama Altay yüzde 100'lük golü çıkarmayı başardı.

71' Sosa'nın kritik noktadan frikiğini Ersin Destanoğlu kornere çeldi.

OZAN TUFAN'DAN HARİKA GOL!

89' Ozan Tufan ceza alanının hemen dışından cepheden harika vurdu ve takımına beraberliği getirdi.













Beşiktaş - Fenerbahçe maçı 11'leri:

Beşiktaş: Ersin, Rosier, Welinton, Vida, N'Sakala, Josef, Ghezzal, Atiba, Ljajic, Larin, Aboubakar.

Fenerbahçe: Altay, Sangare, Szalai, Serdar, Caner, İrfan Can, Gustavo, Osayi, Pelkas, Valencia, Samatta



