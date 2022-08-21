ÖZET | Beşiktaş - Fatih Karagümrük maç sonucu: 4-1

Spor Toto Süper Lig 'in 3. haftasında Beşiktaş , Vodafone Park'ta Andrea Pirlo yönetimindeki Fatih Karagümrük'ü konuk etti. 3-0 öne geçtiği Alanyaspor maçında Emrecan Uzunhan'ın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi mücadelen eden ve rakibiyle 3-3 berabere kalan Siyah-Beyazlılar Karagümrük'ü yenerek taraftarı önünde moral bulmak istedi. İlk hafta Alanyaspor'a yenilen ve ikinci haftayı bay geçen Karagümrük ise Pirlo önderliğinde zorlu deplasmanda galibiyet aradı.

Dakikalar 8'i gösterdiğinde Beşiktaş gole çok yaklaştı. Sol köşeden arka direğe doğru kullanılan kornerde Saiss kafasıyla Weghorst'a indirdi. Hollandalı futbolcu gelen topa şutunu attı ancak direğe çarpan top geri döndü ve Fatih Karagümrük savunması topu uzaklaşırdı.

10. dakikada Beşiktaş yine direğe takıldı. Bu kez sağ köşeden Salih Uçan ön direğe ortasını gönderdi. Seken topa Muleka vurdu ancak top direkten geri geldi.

Siyah beyazlılar gol için Karagümrük kalesine yüklendi. 11. dakikada yine sol kanattan N'Koudou ile Beşiktaş etkili geldi. Fransız futbolcunun yerden gönderdiği ortada top arka direğe doğru açıldı. Salih Uçan gelişine şutunu attı ancak çizgide Caner Erkin topu çıkardı. Beşiktaşlı futbolcular hakem Arda Kardeşler'e elle topu çıkardığını ifade ederek penaltı bekledi ancak VAR incelemesi sonrasında karar değişmedi ve oyun devam etti.

GOL | Beşiktaş aradığı golü 17. dakikada Hollandalı futbolcusu Wout Weghorst ile buldu. Sağ kanattan Valentin Rosier ortasını gönderdi, ceza sahası içerisinde Weghorst kafasıyla kale alanı içinde dokundu ve takımını 1-0 öne geçiren golü kaydetti.

21. dakikada Salih Uçan'ın 25 metre mesafeden attığı şut Viviano'nun müdahalesi sonrasında direkten geri geldi. Top Salih'in önüne düştü. Tecrübeli futbolcu pasını Weghorst'a gönderdi. Hollandalı futbolcu dokundu ve topu filelere gönderdi ancak yardımcı hakem ofsayt bayrağını kaldırdı.

Karagümrük 31. dakikada gole çok yaklaştı. Ceza sahası dışı sol çaprazdan Shukurov sert şutunu attı, Ersin Destanoğlu son anda topu kornere çeldi.

GOL | Beşiktaş 34. dakikada N'Koudou'nun golüyle durumu 2-0'a getirdi. Salih Uçan'ın sağ kanattan sola doğru şık pasıyla hareketlenen N'Koudou topu kontrol ettikten sonra şutunu attı ve takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti.

Beşiktaş 3. gole çok yaklaştı. Sol köşeden Masuaku ortasını gönderdi. Savunma arkasına koşu yapan Muleka kafa vuruşunu yaptı ancak Viviano gole izin vermedi.

45+4 Masuaku orta sahada soldan bindirme yapan N'Koudou'ya pasını gönderdi. Sol kanattan ceza sahasına doğru bindirme yapan Fransız futbolcu yerden sert ortasını gönderdi. Arka direkt Rosier topa uzandı ancak şutunu atamadı. Siyah beyazlılar net bir fırsatı kaçırdı.

GOL | Beşiktaş, 50'de Muleka'nın golüyle farkı 3'e çıkardı: 3-0. Sağ köşeden Masuaku'nun kullandığı kornere ön direkte Muleka kafasıyla vurdu ve skoru 3-0'a getirdi.

GOL | Karagümrük, 53. dakikada Diagne'nin golüyle skoru 3-1 getirdi. Sol köşeden Caner Erkin'in ön direğe gönderdiği ortaya Diagne dokundu ve topu filelere gönderdi.

Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou günün etkili isimlerinden birisiydi. Fransız futbolcu 59. dakikada sol kanattan topla birlikte ceza sahasına girip rakibini çalımladıktan sonra kaleci ile karşı karşıya kaldı. N'Koudou şutunu attı ancak top yan ağlarda kaldı.

Beşiktaş 64. dakikada Weghorst'un golüyle durumu 4-1'e getirdi ancak yardımcı hakemin kaldırdığı bayrak sonrasında ofsayt nedeniyle gol geçersiz sayıldı.

85. dakika Fatih Karagümrük gole çok yaklaştı. Sol kanattan Caner ortasını gönderdi. Ceza sahasında kimse dokunamadı. Top ceza sahası dışında doğru gitti. Orada Matteo Ricci gelişine şutunu attı, Ersin net pozisyonda gole izin vermedi.

GOL | Siyah beyazlılar, 90. dakikada Valentin Rosier ile durumu 4-1'e getirdi. Sağ kanattan Kartal Kayra yerden ortasını gönderdi. Penaltı noktası üzerinde Valentin Rosier şutunu attı ve skoru 4-1'e taşıdı.

Maçın geriye kalan dakikalarında başka gol olmadı ve Beşiktaş, seyircisi önünde Fatih Karagümrük'ü 4-1 mağlup etti.

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Stat: Vodafone

Hakemler: Arda Kardeşler xx, Serkan Olguncan xx, Hakan Yemişken xx

Beşiktaş: Ersin xx, Rosier xxx, Necip xx, Saiss xx, Masuaku xx (Umut Meraş dk. 90+2 ?) Berkay xx (Kartal Kayra dk. 46 xxx), Salih xx, Gedson xx, N'Koudou xx, Muleka xx, Weghorst xx (Cenk Tosun dk. 90+2 ?)

Yedekler: Emre, Montero, Hasic, Emirhan, Welinton, Kenan, Oğuzhan

Teknik Direktör: Valerien Ismael

Fatih Karagümrük: Viviano x, Biraschi ? (Salih dk. 13 x), Dresevic xx, Burak Bekaroğlu x, Caner Erkin xx, Shukurov xx, Ozdoev xx (Ricci dk. 83 ?), Ahmed Musa x (Ebrima Colley dk. 63 x), Borini x (Kazım Kazım dk. 82 ?), Levent Mercan x (Jimmy Durmaz dk. 63 xx), Diagne xx

Yedekler: Batuhan, Emir, Nicholas, Adnan, Baniya

Teknik Direktör: Andrea Pirlo

Goller: Weghorst (dk. 17), N’Koudou (dk. 34), Muleka (dk. 50), Rosier (dk. 90) (Beşiktaş), Diagne (dk. 53) (Fatih Karagümrük)

Sarı kartlar: Ozdoev, Diagne, Caner (Fatih Karagümrük), Muleka, Berkay, Salih (Beşiktaş)